Dünya'nın derinliklerinde çözülemeyen sır! İki büyük kitle oluştu

Afrika kıtası ve Pasifik okyanusunun altında, Dünya’nın mantosunun en alt kısmında yer alan ve Dünya’nın çekirdeğini çevreleyen, Dünya hacminin yaklaşık yüzde üç ila dokuzunu kaplayan iki devasa kütle bulunduğu ortaya çıktı.

CEHENNEME GİRİŞ OLARAK ADLANDIRILDI

Dünya’nın çekirdeğini doğrudan görmenin mümkün olmadığı ancak en derin çukur 12.263 metreye ulaştığı ve bu çukura “cehenneme giriş” adı verildiği belirtildi.

Sismik tomografi olarak bilinen bir yöntemle depremlerden yararlanarak yüzeyin altını oldukça etkili bir şekilde incelenebiliyor.

Chip.com'da yer alan habere göre depremler meydana geldiğinde, her yöne enerji dalgaları yayılır. Bilim insanları, yüzeydeki çeşitli konumlardan gelen sarsıntıları ölçerek, Dünya’nın iç kısmının bir haritasını oluşturabilirler. Dünya’daki kayalar ve sıvılar farklı yoğunluklara sahip olduğu için, dalgalar bu kütlelerin içinden farklı hızlarda hareket eder ve jeologların dalgaların ne tür bir malzemeden geçtiğini anlamalarına imkan tanır.

DÜNYA DERİNLİKLERİNDE İKİ ŞEKİLSİZ KÜTLE BULUNDU

Bu teknik henüz yeni kullanılmaya başlandığında, büyük düşük kayma hızı bölgeleri (LLSVP'ler) olarak adlandırılan iki büyük ve garip yapı bulundu. Genellikle “şekilsiz kütleler” olarak adlandırılan bu alanlarda dalgalar, çevredeki alt mantodan daha yavaş hareket ediyor. Afrika’nın altında, “Tuzo” olarak bilinen bölgenin yaklaşık 800 kilometre yüksekliğinde veya yaklaşık 90 Everest Dağı boyutunda olduğu düşünülüyor.

Bu kütlelerin ne olduğuna dair birkaç sağlam fikrimiz olsa da, hala tam olarak emin değiliz. Nesnelerin, kendilerini çevreleyen mantodan daha yoğun oldukları göz önüne alındığında, farklı bir malzemeden yapıldığı varsayılıyor, ancak yalnızca sismik tomografi verilerine dayanarak tam olarak ne olduğunu veya tam yoğunluğunu söylemek mümkün değil.

THEİA MI?

Theia, yaklaşık 4,5 milyar yıl önce Dünya’ya çarpan ve Ay’ı oluşturmaya yetecek kadar kayanın uzaya fırlamasına sebep olan, Mars büyüklüğünde varsayımsal bir gezegendi. Bu kütlelerin aslında Theia’nın kendisinin parçaları, yani çarpışma sırasında Dünya’nınkiyle birleşen proto-gezegenin daha yoğun mantosu olduğu öne sürülüyor. 2021’de bir ekip, senaryonun simülasyonlarını modelledi ve Theia’nın mantosunun yalnızca yüzde 1,5 ile 3,5 arasında daha yüksek yoğunluğa sahip olması durumunda varlığını koruyabileceğini keşfetti.