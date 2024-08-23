Dünya'nın derinliklerinde dev bir okyanus keşfedildi

Kaynak: Haber Merkezi
Dünya'nın derinliklerinde dev bir okyanus keşfedildi

Bilim insanları, Dünya'nın kabuğunun 400 mil altında, Ringwoodite adlı bir kayaçta bulunan devasa bir su rezervi keşfetti. Bu keşif, gezegenimizin su döngüsü hakkında bildiklerimizi yeniden şekillendiriyor.

Son zamanlarda bilim dünyası, heyecan verici keşiflerle çalkalanıyor. Kara deliklerden kayıp kıtalara kadar pek çok keşif, insanları şaşırtmaya devam ediyor. Ancak, şimdi yapılan bir keşif, bu heyecanı başka bir boyuta taşıyor: Dünya'nın kabuğunun derinliklerinde, yüzeydeki okyanuslardan üç kat daha fazla su barındıran devasa bir okyanus keşfedildi.

1594258.jpg

Bu dev su rezervi, gezegenimizin kabuğunun 400 mil altında, 'ringwoodite' adı verilen ve süngerimsi yapısıyla suyu emen bir kayaçta saklanıyor.

Bilim insanları, bu kayaçtaki suyun ne sıvı, ne katı ne de gaz halinde olduğunu, dördüncü bir halde olduğunu belirtiyor.

bilim-insanlari-endiseli-okyanuslar-2016dan-bu-yana-ilk-kez-bu-kadar-sicak-lovy.jpg2014 yılında yayımlanan "Alt Mantoda Dehidrasyon Erimesi" başlıklı makale, bu olağanüstü keşfi detaylandırıyor.

Bu dev su rezervi, gezegenimizin kabuğunun 400 mil altında, 'ringwoodite' adı verilen ve süngerimsi yapısıyla suyu emen bir kayaçta saklanıyor.

okyanus-1.jpg

Bilim insanları, bu kayaçtaki suyun ne sıvı, ne katı ne de gaz halinde olduğunu, dördüncü bir halde olduğunu belirtiyor.

Jeofizikçi Steve Jacobsen, bu mineralin suyu tutma kapasitesinin eşsiz olduğunu vurguluyor.

okyanus.jpg

“Ringwoodite, suyu emen bir sünger gibidir. Bu mineralin kristal yapısında, hidrojen çekme ve suyu hapsetme gibi çok özel bir özellik var,” diyen Jacobsen, bu keşfin Dünya'nın su döngüsü hakkında yeni bilgiler sunduğunu belirtiyor.

okyanus-dha-1562734.jpg

Bilim insanları, depremleri inceleyerek, yeryüzünün altında şok dalgalarını kaydeden sismometreler sayesinde bu suyun varlığını keşfetti. Eğer ringwoodite adlı kayaç sadece %1 su içeriyorsa, bu durum Dünya yüzeyinin altındaki su miktarının yüzeydeki okyanuslardan üç kat daha fazla olabileceğini gösteriyor.

Öne Çıkanlar
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Son Haberler
Bir polisimiz şehit oldu Gündem
Bir polisimiz şehit oldu
Yozgat’ta çıkan anız yangını söndürüldü Yerel Haberler
Yozgat’ta çıkan anız yangını söndürüldü
Yatırımcılar ve müzikseverler dikkat! Müzik sektörünün borsası kuruldu Ekonomi
Yatırımcılar ve müzikseverler dikkat! Müzik sektörünün borsası kuruldu
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 27 Filistinli öldü Dünya
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 27 Filistinli öldü
Kayseri'de Hafif ticari araç şarampole devrildi. 1 ölü 3 yaralı Gündem
Kayseri'de Hafif ticari araç şarampole devrildi. 1 ölü 3 yaralı
Yaşlı kadına çarpıp kaçan sürücü yakalandı Yerel Haberler
Yaşlı kadına çarpıp kaçan sürücü yakalandı