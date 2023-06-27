Dünyanın ekseni kaydı. Felaket filmlerindeki senaryo gerçek oldu

İnsanların yer altı sularını bilinçsiz olarak tüketmesi sonucu dünyanın eğiminin etkilendiği ve ekseninin 4.3 cm kaydığı ortaya çıktı.

Dünyanın ekseni kaydı. Felaket filmlerindeki senaryo gerçek oldu

Yeraltı sularının, insanlar ve çiftlik hayvanları için içme suyu sağlamak amacıyla kullanıldığı ve yağmurun az olduğu zamanlarda da tarımsal sulamada kullanıldığı biliniyor.

4,3 SANTİMETRE KAYMA TESPİT EDİLDİ

Yeni bir araştırma, on yıldan uzun süredir devam eden yeraltı suyu çıkarma işleminin, gezegenimizin üzerinde döndüğü ekseni kaydırdığını ve bunun yılda yaklaşık 4,3 santimetre oranında doğuya doğru devirdiğini gösteriyor.

Araştırmacılar, Jeofizik Araştırma Mektupları dergisinde 15 Haziran'da yayınlanan çalışmada, küresel deniz seviyesinin yükselmesine katkıda bulunduğundan, bu kaymanın dünya yüzeyinde bile gözlemlenebilir olduğunu bildirdi.

Güney Kore'deki Seul Ulusal Üniversitesi'nde yer bilimleri eğitimi bölümünde profesör olan Ki-Weon Seo, bir haber bülteninde "Dünya'nın dönüş kutbu aslında çok değişiyor" dedi. Seo, "Çalışmamız, iklimle ilgili nedenler arasında, yeraltı suyunun yeniden dağılımının aslında dönme kutbunun kayması üzerinde en büyük etkiye sahip olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Çalışmada incelenen dönem olan 1993 ile 2010 yılları arasında, 2010'da yayınlanan tahminlere göre, insanlar Dünya'nın içinden 2.150 gigatondan fazla yeraltı suyu çıkardı; okyanusa dökülürse, küresel deniz seviyelerini yaklaşık 0,24 inç (6 milimetre) yükseltir.

2016 yılında, başka bir araştırma ekibinin yaptığı çalışmada, 2003 ile 2015 yılları arasında dünyanın dönme eksenindeki kaymanın, buzulların ve buz tabakalarının kütlesindeki değişikliklerin yanı sıra gezegenin karasal sıvı su rezervleriyle bağlantılı olabileceği açıklandı.

Öne Çıkanlar
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Son Haberler
Özge Ulusoy Çeşma'de genç kızları kıskançlıktan çatlattı Magazin
Özge Ulusoy Çeşma'de genç kızları kıskançlıktan çatlattı
İktidara yakın medyadan Reuters kararı Güncel
İktidara yakın medyadan Reuters kararı
İspanya'da adliye memurları kazan kaldırdı. Grevi çıktılar Dünya
İspanya'da adliye memurları kazan kaldırdı. Grevi çıktılar
Seyir halindeki otomobil yandı Güncel
Seyir halindeki otomobil yandı
Jokey Kazım Yıldız hayatını kaybetti. Gazi Koşusu’nu 7 kez kazanmıştı Spor
Jokey Kazım Yıldız hayatını kaybetti. Gazi Koşusu’nu 7 kez kazanmıştı
Merdan Yanardağ'ın tutuklanma gerekçesi belli oldu Güncel
Merdan Yanardağ'ın tutuklanma gerekçesi belli oldu
Bayram arifesinde şehitliklerde hüzün: Kahramanlara koştular Güncel
Bayram arifesinde şehitliklerde hüzün: Kahramanlara koştular