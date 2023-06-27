Dünyanın ekseni kaydı. Felaket filmlerindeki senaryo gerçek oldu

Yeraltı sularının, insanlar ve çiftlik hayvanları için içme suyu sağlamak amacıyla kullanıldığı ve yağmurun az olduğu zamanlarda da tarımsal sulamada kullanıldığı biliniyor.

4,3 SANTİMETRE KAYMA TESPİT EDİLDİ

Yeni bir araştırma, on yıldan uzun süredir devam eden yeraltı suyu çıkarma işleminin, gezegenimizin üzerinde döndüğü ekseni kaydırdığını ve bunun yılda yaklaşık 4,3 santimetre oranında doğuya doğru devirdiğini gösteriyor.

Araştırmacılar, Jeofizik Araştırma Mektupları dergisinde 15 Haziran'da yayınlanan çalışmada, küresel deniz seviyesinin yükselmesine katkıda bulunduğundan, bu kaymanın dünya yüzeyinde bile gözlemlenebilir olduğunu bildirdi.

Güney Kore'deki Seul Ulusal Üniversitesi'nde yer bilimleri eğitimi bölümünde profesör olan Ki-Weon Seo, bir haber bülteninde "Dünya'nın dönüş kutbu aslında çok değişiyor" dedi. Seo, "Çalışmamız, iklimle ilgili nedenler arasında, yeraltı suyunun yeniden dağılımının aslında dönme kutbunun kayması üzerinde en büyük etkiye sahip olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Çalışmada incelenen dönem olan 1993 ile 2010 yılları arasında, 2010'da yayınlanan tahminlere göre, insanlar Dünya'nın içinden 2.150 gigatondan fazla yeraltı suyu çıkardı; okyanusa dökülürse, küresel deniz seviyelerini yaklaşık 0,24 inç (6 milimetre) yükseltir.

2016 yılında, başka bir araştırma ekibinin yaptığı çalışmada, 2003 ile 2015 yılları arasında dünyanın dönme eksenindeki kaymanın, buzulların ve buz tabakalarının kütlesindeki değişikliklerin yanı sıra gezegenin karasal sıvı su rezervleriyle bağlantılı olabileceği açıklandı.