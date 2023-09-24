Dünyanın en büyüğü bir Türk! Ali Cengiz güreşte altın madalya kazandı

Dünya Güreş Şampiyonası erkekler grekoromen stil 87 kilo finalinde Macar rakibi David Losonczi'yi mağlup eden sporcumuz, altın madalyanın sahibi oldu.

Avrupa 2'ncisi ve Dünya 3'üncüsü olan milli güreşçi Ali Cengiz, Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 87 kilo finalinde kendisi gibi geçen yıl Belgrad'da dünya 3.'sü olan Macar rakibi David Losonczi ile karşılaştı.

Sıkı mücadelenin yaşandığı karşılaşmada Ali Cengiz, rakibine 8-7 üstünlük sağlayarak Dünya Şampiyonası'nda ilk altın madalyasına uzandı.

Şampiyonluk sonrası Ali Cengiz, "Olimpiyatlara son dünya şampiyonu olarak gitmenin gururunu yaşayacağım. Orada da hedefim bayrağımızı göndere çekerek Türkiye'nin ismini altın harflerle tarihe yazdırmak." ifadelerini kullandı.