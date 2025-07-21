Dünyanın en büyük otomobil devi binlerce aracını geri çağırıyor!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en büyük otomobil devi binlerce aracını geri çağırıyor!

Alman otomobil devi Mercedes-Benz, dünya genelinde 223 bini aşkın aracını hava yastıklarındaki ciddi bir sorun sebebiyle geri çağırıyor.

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, dünya genelinde yaklaşık 223 bin ticari aracını hava yastıklarındaki potansiyel bir sorun nedeniyle geri çağıracağını açıkladı. Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA) tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre, bu geri çağırmadan Almanya'da 60 bin 246 araç etkilenecek.

HAVA YASTIĞININ AÇILDIĞI BİR KAZADA YOLCULAR ETKİLENEBİLİR

Geri çağırma kararı, Aralık 2002 ile Şubat 2006 yılları arasında üretilen Viano ve Vito van modellerini kapsıyor. KBA'nın listesinde yer alan bilgilere göre, bu araçlarda "hava yastığının açıldığı bir kazada" yolcuların olumsuz etkilenebileceği belirtildi.

Alman basınında çıkan haberlerde ise bu modellerde, hava yastığının açılması durumunda gaz jeneratörünün patlayabileceği ve bu durumun hava yastığının etkinliğini yitirmesine neden olabileceği vurgulanıyor. Ayrıca, patlama sonucu kopan gaz jeneratörü parçalarının yolcular için yaralanma riski oluşturabileceği ifade ediliyor.

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