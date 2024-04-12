Dünyanın en büyük yolsuzluk davasında ‘Emlak Kraliçesi’ne idam çıktı

Kaynak: BBC
Dünyanın en büyük yolsuzluk davasında ‘Emlak Kraliçesi’ne idam çıktı
Dünyanın en büyük yolsuzluk davası olarak nitelenen dosyada karar çıktı. Vietnam’ın bir dönem en zengin ismi olan 67 yaşındaki iş kadını Truong My Lan, 12 milyar doları zimmetine geçirmekten suçlu bulundu ve idam cezası aldı. Troung’un, büyük hissedarı olduğu bankaya baskı yaparak, kurduğu paravan şirketlere kredi altında 44 milyar dolar aktardığı belirlendi. Diğer 84 sanık 3 yıl şartlı tahliyeden ömür boyu hapse kadar değişen cezalar aldı.

Vietnam’da gerçekleşen ve dünya çapında dikkatleri üzerine çeken büyük bir banka dolandırıcılığı davasında önemli bir karar açıklandı. 67 yaşındaki iş insanı Truong My Lan, uzun yıllar boyunca ülkenin önde gelen bankalarından birini usulsüz kredi işlemleriyle zarara uğrattığı suçlamasıyla idam cezasına mahkum edildi. Truong My Lan’ın, Saigon Ticaret Bankası’ndan 44 milyar dolarlık krediyi kötüye kullandığı belirtildi.

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BİR İLK YAŞANDI

Bu dava, Vietnam’da nadiren rastlanan beyaz yakalı suçlulara verilen idam cezası örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti. Savcılık, dolandırıcılık sonucu kaybolan 27 milyar doların geri alınamayacağını ifade ederken, bazı analistler idam kararının, kaybedilen fonların bir kısmının geri kazanılmasını sağlama amacı taşıdığını öne sürdü.

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Dava sürecinde 2 bin 700 kişinin ifadesine başvurulduğu, 10 devlet savcısı ve yaklaşık 200 avukatın dava dosyası üzerinde çalıştığı bildirildi. Mahkemeye sunulan deliller, 6 ton ağırlığında 104 kutu içerisindeydi. Truong My Lan ve 85 sanık, suçlamaları reddetmelerine rağmen yargılandı.

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YOLSUZLUKTAN 2 DEVLET BAŞKANI 2 BAŞBAKAN YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI

Bu dava, Komünist Parti Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong tarafından 2016 yılında başlatılan ve yolsuzlukla mücadeleyi hedef alan kampanyanın en dikkat çekici vakalarından biri olarak görülüyor.

Nguyen Phu Trong, yolsuzluk konusundaki kamuoyu tepkisinin, partinin yönetimine yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğuna inanıyor.

Yolsuzlukla mücadele çabaları, bugüne dek iki devlet başkanı ve iki başbakan yardımcısının görevden ayrılmasına, ayrıca yüzlerce yetkilinin disiplin cezalarına çarptırılmasına veya hapis cezalarına mahkum edilmesine yol açtı.

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TRUONG MY LAN KİMDİR?

Truong My Lan, Vietnam’ın en tanınmış iş insanlarından biridir ve büyük bir emlak şirketi olan Vạn Thịnh Phát Grubu’nun kurucusudur. 1956 yılında Saigon’da doğmuş, Çin kökenli bir Vietnam vatandaşıdır. Kariyerine Ho Chi Minh Şehri’nde saç aksesuarları işiyle başlamış ve zamanla emlak sektörüne geçiş yaparak büyük başarılar elde etmiştir.

2022 yılında, Saigon Ticaret Bankası’ndan sahte kredi başvuruları kullanarak 12.5 milyar ABD dolarından fazla para zimmetine geçirmekle suçlanmış ve tutuklanmıştır. 2024 yılında gerçekleşen yargılamada, 44 milyar dolarlık bir banka dolandırıcılığı yapmakla suçlanmış ve Vietnam’da beyaz yakalı suçlardan dolayı idam cezasına çarptırılan nadir kadınlardan biri olmuştur. Bu dava, Güneydoğu Asya tarihindeki en büyük yolsuzluk skandalı olarak kabul edilmektedir.

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