Dünyanın en çabuk ve hızlı SUV modelleri! İşte teker teker özellikleri...

SUV araç tipleri, içerisinde bulunduğumuz çağa ayak uydurabilen en modern ve popüler araçlardan olup, yüksek performanslı modelleriyle de dikkat çekmektedir.

Hızlı SUV'lar arasında da dikkat çeken ünlü markalar bulunuyor. İşte dünyanın en hızlı 7 SUV aracı..

En hızlı ve çabuk SUV modelleri arasında şu örnekler verilebilir:

Lamborghini Urus: 4.0 litrelik V8 motoruyla, 641 beygir gücüne ve 850 Nm torka sahiptir. 0'dan 100 km/s hıza sadece 3.6 saniyede ulaşabilir.

Tesla Model X Plaid: Elektrikli bir SUV olan Model X Plaid, 0'dan 100 km/s hıza ulaşmak için sadece 2.5 saniye gibi çok kısa bir süreye ihtiyaç duyar.

Porsche Cayenne Turbo GT: 4.0 litrelik V8 motora sahip bu SUV, 631 beygir gücüne ve 850 Nm torka sahiptir. 0'dan 100 km/s hıza 3.3 saniyede ulaşabilir.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk: 6.2 litrelik süperşarjlı V8 motoruyla, 707 beygir gücüne ve 874 Nm torka sahiptir. 0'dan 100 km/s hıza sadece 3.5 saniyede ulaşabilir.

Audi RS Q8: 4.0 litrelik V8 motora sahip olan RS Q8, 591 beygir gücüne ve 800 Nm torka sahiptir. 0'dan 100 km/s hıza 3.8 saniyede ulaşabilir.

BMW X5 M Competition: Bu model, 4.4 litrelik V8 motora sahiptir ve 617 beygir gücüne ve 750 Nm torka ulaşabilir. 0'dan 100 km/s hıza sadece 3.8 saniyede çıkabilir.

Mercedes-AMG GLE 63 S: 4.0 litrelik V8 motoruyla, 603 beygir gücüne ve 850 Nm torka sahiptir. 0'dan 100 km/s hıza yaklaşık 3.8 saniyede ulaşabilir.