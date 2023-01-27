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Dünyanın en çok abartılan şehirleri açıklandı: Listede Türkiye'den de bir şehir var

Seyahat severlerin değerlendirmeleriyle ortaya çıkan dünyada 'en çok abartılan şehirler' listesi belli oldu. Listeye Türkiye'den Antalya da girdi.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 00:59
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Dünyanın en çok abartılan şehirleri açıklandı

Dünyanın en çok abartılan şehirleri açıklandı: Listede Türkiye'den de bir şehir var
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Seyahatseverlerin internet üzerinden yaptıkları değerlendirmeler ışığında dünyanın en çok abartılan 10 kenti belirlendi.

NTV'nin haberine göre TripAdvisor gibi popüler yorum sitelerinden yararlanan veri analistleri, en popüler 85 seyahat noktasıyla, bu destinasyonların en çok yorum alan 20 manzara ve cazibe merkezi hakkındaki puanlamaları göz önünde bulundurdu.

'Büyük hayal kırıklığı' veya 'Beklendiği kadar güzel değil' gibi belirli anahtar kelime ve ifadelerin ne sıklıkla kullanıldığına göre ortaya çıkan 'abartılmış şehirler' listesinde Türkiye'den Antalya da yer aldı. 10 abartılan kent listesi şu şekilde:

10. Tokyo: Yüzde 13,6

9. Paris: Yüzde 13,8

8. Londra: Yüzde 13,8

7. Mumbai: yüzde 13,9

6. Miami: Yüzde 13,9

5. Rimini: Yüzde 14,2

4. Münih: Yüzde 15,7

3. Singapur: Yüzde 15,8

2. Antalya: Yüzde 16,5

1. Bangkok: Yüzde 16,6

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