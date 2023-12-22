Dünyanın en çok kullanılan 17 kokusunda 38 gizli kimyasal bulundu

Herkesin birinci sınıf kokulara erişmesini sağlayan Noir Parfüm ise müşterilerine iz bırakan bir koku deneyimi sunarken, trendleri dikte etmek yerine kendi kurallarını koymaya teşvik ettiklerini belirtti.

Imarc Impacful Insight’ın açıkladığı veriler, 2022’yi 35,5 milyar dolarla kapatan küresel parfüm pazarının 2028’e kadar 50,4 milyar dolara ulaşacağını gösteriyor. Güzel kokmak herkes için önemli olsa da parfümlerde kullanılan kimyasallar, hem insanlara hem de çevreye zarar veriyor. Güvenli Kozmetik Kampanyası kapsamında gerçekleştirilen bir araştırma da dünyanın en çok kullanılan 17 kokusunda 38 gizli kimyasalın bulunduğunu ortaya koydu. Bu kimyasalların arasında ise hormonal bozukluğa ve alerjik reaksiyona neden olan maddelerin yer aldığı bildirildi. Günlük yaşamlarında parfümü sıklıkla kullananlar ise sürdürülebilir, çevre dostu ve sağlıklı kokuların arayışına girerken bütçe engeline takıldı.

Parfüm dünyasının büyüleyici olduğu kadar yüksek maliyetler gerektirdiğini aktaran Backroom Yönetim Kurulu Başkanı Görkem Yorgun ise piyasadaki bu dengesiz seyri ortadan kaldırdıklarını belirterek şu açıklamada bulundu: “Sürdürülebilir, çevre dostu ve sağlıklı parfümlere erişmek gün geçtikçe zorlaşırken, biz herkesin birinci sınıf kokuların keyfini çıkarabilmesi için 3 ila 5 bin TL’ye varan yüksek maliyetleri ortadan kaldırıyoruz. Sektörün gereğinden fazla yüksek maliyetlerini kabul etmiyor, her müşterimizin kaliteli parfümlerimizi kullanabilmesini sağlıyoruz.”

“HERKESİN KALİTELİ KOKMAYI HAK ETTİĞİNE İNANIYORUZ.”

Görkem Yorgun, “Herkesin kaliteli kokmayı hak ettiğine inanıyoruz. Bu yüzden, en yüksek standartları ve değerleri göz önünde bulundurarak ürettiğimiz parfümlerimizi uygun fiyatlarla sunuyoruz. 5 ila 7 saatlik yüksek kalıcılık oranına sahip parfümlerimizde diğer büyük markalardan daha yüksek konsantrasyonlar kullanıyoruz. Kullanıcılara iz bırakan bir koku deneyimi sunarken, trendleri dikte etmek yerine kendi kurallarını koymaya teşvik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“SATIŞLARIMIZI 2024’TE 1 MİLYONA ULAŞTIRACAĞIZ”

Sıradanın ötesinde parfümler ürettiklerini vurgulayan Backroom Yönetim Kurulu Başkanı Görkem Yorgun sözlerini şöyle sonlandırdı: “Tüm faaliyetlerimizde şeffaflık ilkesini benimsiyoruz. Topluluğumuza, sektörümüz ve ürünlerimiz hakkında dürüst ve değerli bilgiler sunuyoruz. Kendine bakmayı ve kaliteyi sevenleri, uygun fiyatlarla aradıkları kokularla buluşturmak için 2023 yılında 400 bin adet üzerinde parfüm sattık. Bu oranı 2024’te 1 milyona ulaştırmayı hedefliyoruz. Satışlarımızı da çevrimiçi kanallar üzerinden gerçekleştirmeyi planlıyor, yurt dışı faaliyetlerimize başlamayı düşünüyoruz.”