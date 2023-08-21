Dünyanın en çok satılan elektrikli araç markası BYD Eylül’de Türkiye’de

Dünyanın en çok elektrikli araç satışını yapan BYD şirketi Eylül ayında Türkiye’de otomobil pazarına giriş yapacak.

Dünyanın en çok satılan elektrikli araç markası BYD Eylül’de Türkiye’de

Dünyanın önde gelen elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD (Build Your Dreams), Türk tüketicisiyle buluşmak için gün sayıyor. ALJ Türkiye distribütörlüğünde pazara giriş yapacak olan BYD, bu yılın son çeyreğinde elektrikli otomobil modellerini satışa sunmaya başlayacak.

2022 yılında Dünyanın en çok satılan elektrikli araç markası unvanına sahip olan BYD, 2023’ün ilk yarısında da bu başarısını sürdürerek adından söz ettirmeye devam etti. 5 milyonuncu yeni enerji aracını (NEV) geçtiğimiz günlerde banttan indiren BYD, Dünyada bu sayıya ilk ulaşan üretici olarak önemli bir kilometre taşına daha imza atmayı başardı.

Geniş elektrikli ürün gamı, premium tasarımı ve öncü batarya teknolojileriyle bir dünya devi olan BYD, Türkiye pazarına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

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