Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri belli oldu. Türkiye’den 2 şehir ilk beşte

Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri belli oldu. Türkiye’den 2 şehir ilk beşte
2023 yılı içerisinde dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri belli oldu. Listenin başında Türkiye’nin ve dünyanın en güzel şehri yer aldı. İlk beşte ise 2 şehrimiz bulunuyor.

Araştırma şirketi Euromonitor, pandemi sonrası turizmin canlanmasıyla birlikte en çok ziyaret edilen şehirler hakkında araştırma yaptı. Yapılan araştırmada en çok ziyaret edilen 100 şehir belli oldu.

Ortaya çıkan listenin başında ise Türkiye'den bir şehir yer alıyor. 2023 yılında 20 milyondan fazla insanın ziyaret ettiği İstanbul zirvede yer aldı.

İLK 5’TE 2 ŞEHRİMİZ BULUNUYOR

Euromonitor’un yayınladığı bulgularına göre, uluslararası seyahat 2023'te güçlü bir toparlanma göstermeye devam ederken seyahat sayısında yüzde 38'lik bir büyüme yaşandı. Bu toparlanmanın 2024 yılı sonuna kadar devam etmesi ve yıl sonuna kadar 1,3 milyara ulaşması bekleniyor.

İstanbul, 2023'te uluslararası varış sayısında da bir önceki yıla göre yüzde 26 büyümeyle listenin başında yer alıyor.

İstanbul'u, ziyaret edilmede yüzde 17 artışla Londra takip ederken, üçüncü sırada ise Dubai yer alıyor. Ayrıca ilk beşte Türkiye'den bir şehir daha yer alıyor ve Antalya dördüncü sıraya yerleşirken, onu Paris izliyor.

Araştırmayı yapan uzmanlar ise, 2024'ün İstanbul'a ve Türkiye'ye seyahatin çok daha fazla olabileceğini de belirtiyor.

Ocak ayında Türkiye, Kuzey Amerikalılara yönelik vize şartlarını gevşeterek, 90 güne kadar vizesiz seyahat etme olanağı tanımıştı.

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