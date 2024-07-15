Dünyanın en eski hayvanı Adana'dan çıktı! Tam 53 milyon yıl önce yaşamış

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dünyanın en eski hayvanı Adana'dan çıktı! Tam 53 milyon yıl önce yaşamış

Dünyanın en eski en küçük memeli hayvanı olduğu öne sürülen Batodonoides Vanhouteni, Adana'nın Feke ilçesinde görüldü. Hayvanın 53 milyon yıl önce yaşadığı iddia ediliyor.

Adana'da, şimdiye kadar yaşamış en küçük memeli olarak bilinen Batodonoides Vanhouteni, Feke ilçesinde görüldü.

Bir çiftçi tarafından bölgede ilk kez görülen hayvan, büyük heyecan uyandırdı. Veteriner Tevfik Yüceli, vatandaşların bu tarz ilginç canlıları buldukları zaman zarar vermeden kendi ortamlarını kalmaları ve Doğa Koruma ve Milli parklar ekiplerine haber verilmesini tavsiye etti.

"YERYÜZÜNDE YAŞAMIŞ İLK MEMELİ CANLI...

Canlının 53 milyon yıl önce yaşayan ve dünyanın en eski memelisi olarak bilinen bilimsel adı Batodonoides Vanhouteni olduğunu söyleyen Yüceli, “Bu canlı yeryüzünde yaşamış ilk memeli canlı olup, özellik olarak anatomik yapısı fareye çok beziyor ama fareden çok daha küçük bir canlı. Ağırlığı 1,3 gram, dişleri 1 milimden daha küçük. Bu aslında bölgemiz için çok heyecan verici" diye konuştu.

"53 MİLYON YIL ÖNCE DÜNYADA GÖRÜLMÜŞ"

Yüceli, vatandaşları da hayvana karşı uyardı. Yücel, "Bu hayvan fareye benzer ama değil. Kimseye de bir zararı olmaz. Bu nedenle tarz canlıları görünce doğa korumaya bildirmek gerekir. 53 milyon yıl önce dünyada görülmüş. 1998 yılında Amerika'da tespiti yapılmış. Ülkemizde de daha önce nadir bölgelerde görülmüş. Feke ilçemizde ilk kez görülmüş ve bizleri heyecanlandırmıştır” diye konuştu.

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