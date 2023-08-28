Dünyanın en güçlü dilleri açıklandı! Türkçe'nin listedeki sırası şaşırttı

Dünya Ekonomik Forumu, dünyanın en güçlü dilleri araştırmasını yayınladı. Araştırmada dilleri konuşan kişi sayısı ve yarattıkları etki alanı baz alındı. Türkçe listede 18'inci sırada yer aldı.

Dünyanın en güçlü dilleri açıklandı! Türkçe'nin listedeki sırası şaşırttı

Aydınlık'tan Doğukan Şahin'in haberine göre, Dünya Ekonomik Forumu, dünyanın en güçlü dilleri araştırmasını kamuoyu ile paylaştı. En güçlü diller, coğrafya, ekonomi, iletişim, bilgi ve medya ve diplomasi kategorilerinde değerlendirilerek belirlendi. İlk 10'a giren dillerden 6'sının Avrupa dilleri olması dikkat çekti.

İşte en güçlü 10 dil...
10. Hintçe
Listede onuncu sırada Hintçe yer aldı.
9. Portekizce
Portekizce, Portekiz ve Brezilya başta olmak üzere çok sayıda ülkenin ana dili konumunda.
8. Japonya
Japonya teknolojik gelişmeleriyle dikkat çeken bir ülke.
7. Almanca
Almanca, Avrupa kıtasında en çok konuşulan ve öğrenilen dilleri arasında.
6. Rusça
Rus dili köklü edebiyatı ile dikkat çekti.
5. Arapça
Arapça, Arap yarımadasının stratejik önemiyle gelişmiş bir dil.
4. İspanyolca
İspanyolca, Latin Amerika ülkelerinde kullanılan en yaygın dil.
3. Fransızca
Fransızca, siyaset bilimi, felsefe ve edebiyatta ki başarısıyla dikkat çekti. Afrika'da çok sayıda ülke ana dili olarak Fransızca'yı kullanıyor.
2. Mandarin Çincesi
Han dilini yaklaşık olarak 1.2 milyar insan konuşuyor.
1. İngilizce
İngilizce, tüm dünyada ortak anlaşma dili olarak kullanılıyor.
18. Türkçe
88 milyon kişinin anadili olan Türkçe dünyanın en güçlü 18. dili oldu. Dilimiz Türkçe dünyanın en eski ve en köklü dilleri arasında.

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