Dünyanın en güçlü köpeği kadının kolunu parçaladı. Çığlık seslerini duyan oraya koştu

Olay, sabah saatlerinde Soğukoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Üç çocuk annesi Selma Sönmez, sabah saatlerinde krabasının evine gitmek üzere yürüdüğü sırada komşusuna ait yasaklı ırk Dogo Argentino cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

ÇIĞLIK SESLERİNİ DUYARAK GELEN SAHİBİ KURTARDI

Saldırgan köpek, Sönmez'in sağ kolunu ısırdı. Başından da yaralanarak yere yığılan Sönmez'in çığlıklarını duyan köpeğin sahibi, kadını kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine haber verdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İlk müdahalesinin ardından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sönmez, tedaviye alındı. Sönmez'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Saldırgan köpek ise belediye ekipleri tarafından sahibinden alınarak barınağa götürüldü.

TÜRKİYE’DE BESLENMESİ YASAK OLAN TEHLİKELİ KÖPEK TÜRÜNDEN

Türkiye’de bazı köpek cinsleri, saldırgan ve tehlikeli oldukları için yasaklanmıştır. Bu köpekler, dünyanın birçok yerinde de yasaklıdır. Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, American Staffordshire Terrier, American Bully gibi köpekler, tasmasız ve korumasız bırakıldıklarında insanlara zarar verebilirler. Köpek sahiplenmek güzel bir duygudur, ama yasaklı köpek cinslerinden uzak durmak gerekir.

DOGO ARGENTİNO

Dogo Argentino, yabani domuz avı için yetiştirilen yasaklı bir köpek cinsidir. Bu köpekler, sahipleri ve aileleri dışında herkesi düşman olarak görürler. Eğitimli olsalar bile şehirde beslemek çok risklidir. Yavruyken sosyalleştirilmezlerse daha da tehlikeli olurlar. Çok sert ve güçlü bir mizaçları vardır. Çene kuvvetleri 500 PSI’dir. En güçlü köpek cinsidir. Ailesine sadık ve korumacıdır.