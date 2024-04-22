Dünyanın en güçlüsü Hakkari'de bulundu. Değeri 2 milyon TL

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Bataklık köyünde dünyanın en güçlü böceği bulundu.

Turan Erci adındaki köylü sabah saatlerinde ağaç kestiği sırada gergedan böceğini fark etti.

Böcek hakkında araştırmalar yapan Erci böceğin dünyanın en güçlü böceği olduğu öğrendi.

Erci inceledikten ve fotoğraflarını çektikten sonra böceği doğaya bıraktı.

Konu hakında konuşan köylü Erci, “Dün sabah ağaç kestiğimiz esnada ağaç kütüğünün içinde bulduk. Ne böceği olduğunu ilk etapta kestiremedik.

Daha sonra böceği internet üzerinden araştırınca bunun Asya kıtasında ormanlık alanlarda ve sıcak iklimlerde yaşayan gergedan böceği olduğunu öğrendik” dedi.

DEĞERİ 2 MİLYON TL

Böceğin değerinin 90 bin dolar yani, 2 milyon 927 bin TL olduğu belirtildi.

Devamında Erci “İnternet verilerine göre 90 bin dolar gibi ciddi bir değeri varmış. Tabii onu tam olarak bilmiyoruz.

Kendi ağırlığının yüzlerce katını taşıyabilen bir böcek türü. Biz böceği tekrar doğal yaşam alanına bıraktık” ifadelerini kullandı.