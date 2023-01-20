Dünya’nın en hızlı dronunun ulaşabildiği hız belli oldu

FAA (Federal Havacılık Dairesi) insansız uçuş sistemlerinin, saatte 160 kilometre ile sınırlandırıldığını ifade etmişti. Dronların da ne kadar hızlı gidebileceklerini merak ediliyordu. O sorunun cevabı ortaya çıktı.

Özel dronlar inşa eden Ryan Lademann, an itibarı ile “En hızlı giden, pille çalışan uzaktan kumandalı dört pervaneli araç” kategorisinde Guinness Dünya Rekorunu elinde tutuyor.

Bu rekor 2022 Kasım ayında 261,6 kilometre ile kırıldı. Dronların elektrikli motorlarına ve pillerine bir yük bindirildi ve testlerden birinde dronlardan biri maksimum hızdayken havada alev aldı ve patladı.

Arizona çöllerinde denemeler gerçekleştirdi. Hız rekorunun resmi olarak tanınması için, Guinness Dünya Rekorları kuralları, dronun düz bir uçuş sırasında zıt yönlerde ileri geri uçarak iki tur yapmasını ve her iki turun en yüksek hızının ortalamasının birlikte alınmasını gerektirdi. Bu yaklaşım bir dalışta yerçekiminden destek almak yerine drone'nun kaydedilen hızlarına kendi gücüyle ulaşmasını sağlarken kuyruk rüzgarının faydalarını ortadan kaldırmaya yardımcı oldu. Dolayısıyla, resmi rekor saatte 360,5 kilometre iken, XLR V3 dronu aslında saatte 377 kilometreye ulaştı.

Pil kapasitesi nedeniyle bu iki uçuş sadece birkaç saniye sürdü ve XLR V3 gücü bittiği anda yere düştü.