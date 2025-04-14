Dünyanın en iyi kıymalı yemekleri belli oldu. Bu lezzet ilk sırada!

Dünya mutfaklarını derecelendiren TasteAtlas, 2025 yılına ait "En İyi 100 Kıyma Yemeği" listesini yayımladı.

Listenin zirvesine Türkiye’den bir lezzet yerleşti: İzmir’in Tire ilçesine özgü şiş köfte, dünya genelinde büyük beğeni toplayarak birinci sıraya oturdu.

Uluslararası platformda damakları fetheden Tire şiş köfte, geleneksel Türk mutfağının başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Listenin dikkat çeken diğer Türk yemekleri arasında Adana kebap, İskender kebap, içli köfte, sarma, Kayseri yağlaması, Beyti kebap ve Islama köfte de yer aldı.

Tire Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Bahaettin Oktav, ilçenin yalnızca tarım ve sanayiyle değil, mutfağıyla da öne çıktığını vurguladı. Oktav, Tire şiş köftenin sıcak olarak tüketilmesinin yanı sıra paketlenerek Türkiye’nin dört bir yanına gönderildiğini belirterek, “TasteAtlas’ta birinci seçilmek bizim için büyük bir onur” ifadelerini kullandı.