Dünyanın en iyi sandviçleri sıralamasında zirve Türkiye'nin

Otantik yemek tariflerini, yemek eleştirmeni incelemelerini ve popüler malzemeler ve yemekler hakkında araştırma makalelerini bir araya getiren, geleneksel yemekler için deneyimsel bir çevrimiçi seyahat rehberi olan Taste Atlas, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en iyi sandviçleri listesini paylaştı.

2024 yılının en iyi sandviçleri listesi şöyle:

10- Prego/ Portekiz

9- Mozzarella in carrozza/ İtalya

8- Sandwich de lomo/ Arjantin

7- Lobster Roll/ Amerika Birleşik Devletleri

6- Tortas/ Meksika

5- Meat and Cold Cuts Bánh Mì/ Vietnam

4- Montreal smoked meat/ Kanada

3- Bánh mì/ Vietnam

2- Shawarma/ Lübnan

Ve geldik listenin birinci sırasına... 2024' ün en lezzetli sandviçi seçilerek bizi gururlandıran yerel lezzetimiz "Tombik Döner" oldu.