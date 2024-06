Dünyanın en mutlu şehirleri belli oldu. Türkiye'den 3 şehir listede

Her yıl İngiltere menşeili Institute for Quality of Life (Yaşam Kalitesi Enstitüsü) tarafından hazırlanan Mutlu Şehir Endeksi'nin 2024 yılı sonuçları duyuruldu. Dünyanın en mutlu 250 şehri arasında Türkiye'den de 3 şehir yer aldı.

'AARHUS' ZİRVEDE

Yaşam Kalitesi Enstitüsü, şehirlerde yaşayan insanlara yaşam kaliteleri, çevre, toplu ulaşım ve yerel yönetim gibi konularda sorular soruyor. Bu sorulara verilen yanıtlar sonrası hazırlanan endeksin bu yılki birincisi Danimarka'nın Aarhus şehri oldu. Aarhus, toplamda 1749 puan alarak zirveye oturdu.

İLK 10'DA YER ALAN ŞEHİRLER

"Gold (Altın)" kategorisine giren ilk 37 kent arasında sıralama yapılmasa da, listenin başında yer alan 10 şehir şu şekilde sıralandı,

1- Aarhus, Danimarka (Puan: 1749)

2- Zürih, İsviçre (Puan: 1737)

3- Berlin, Almanya (Puan: 1720)

4- Göteborg, İsveç (Puan: 1719)

5- Amsterdam, Hollanda (Puan: 1718)

6- Helsinki, Finlandiya (Puan: 1714)

7- Bristol, İngiltere (Puan: 1709)

8- Kopenhag, Danimarka (Puan: 1707)

9- Cenevre, İsviçre (Puan: 1695)

10- Münih, Almanya (Puan: 1678)

TÜRKİYE'DEN 3 ŞEHİR LİSTEDE

Türkiye'den 3 şehir dünyanın en mutlu şehirleri arasına girdi. Megakent olarak tanımlanan İstanbul 1289 puan ile listeye 197'nci sıradan giriş yaptı. İzmir ise 1247 puan ile 222'nci, turizm kenti Antalya ise 1199 puanla 246'ncı sırada yerini aldı.