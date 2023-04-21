Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu. 137 ülke arsında Türkiye kaçıncı sırada

2023 yılı Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı. Raporda 112'nci sırada yer alan Türkiye, bakın bu yıl kaçıncı sırada?

Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu. 137 ülke arsında Türkiye kaçıncı sırada

2023 Dünya Mutluluk Raporu sonuçları açıklandı. Raporda ülkeler, mutluluk düzeylerine göre sıralandı.

Buna göre Türkiye, 137 ülke arasında 106'ncı sırada kendine yer buldu.

Sonuçlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Doktor Öğretim Üyesi Duygu Taşfiliz, “Rapor, 2019 yılına göre daha nazik bir toplum olduğumuz sonucu ortaya çıktı” dedi.

Taşfiliz, raporda dikkat çeken veriler olduğunu belirterek, özellikle pandemi sonrası dönemde mutluluk getiren faktörlerin önem kazandığını söyledi ve son yıllarda yaşanan krizlere rağmen, dünya nüfusunun çoğunluğunun son derece dirençli olduğunu ve COVID-19 salgını yıllarında dünya genelinde yaşam memnuniyeti ortalamalarının pandemi öncesi dönemlerle aynı seviyelerde kaldığını belirtti.

“Bazen nereye dönersek dönelim karmaşa ve yıkım, tartışma ve çatışmalar, siyasi gerilimler ve savaşlar görürüz. Ancak rapora göre, dünyanın dört bir yanındaki insanlar günlük yaşamlarında başkalarından daha fazla nezaket, yardım ve destek algılıyor. Krizler bir anlamda, zorlukları aşmak için insanları birbirine yardım etmeye daha istekli hale getirdi” açıklamasında bulundu.

“2019’A GÖRE DAHA NAZİK BİR TOPLUMUZ”

Dr. Duygu Taşfiliz, sağlık endişeleri, iş kaybı ve mali zorluklar, yalnızlık ve sosyal izolasyon, eğitimdeki zorluklar ve geleceğe dair belirsizlik dünya genelinde insanların mutluluğunu olumsuz etkilediğine işaret etti. Taşfiliz, ancak göstergelere göre bugün 2019’da olduğumuzdan daha nazik bir toplum olduğumuzu ifade ederek, yardım etmenin, bağış yapmanın ve gönüllülük durumunun 2020’de dünya çapında arttığını, 2021’de rekor seviyelere ulaştığını söyledi. Bu değerlerin 2022’de de pandemi öncesine kıyasla yaklaşık dörtte bir yukarıda seyrettiğini kaydeden Taşfiliz, “Hayatta güvenecek birine sahip olmak, mutluluğumuz için COVID-19 salgını sırasında öncesinden daha önemli hale geldi. Dünyanın her yerinde yardımseverlik ve nezaketteki artış, insanların esenliğinin korunmasına yardımcı oldu” dedi.

TÜRKİYE, MUTLULUKTA 106. SIRADA YER ALDI

Taşfiliz, rapordaki mutluluk sıralamasında Finlandiya’nın, üst üste altı yıldır en mutlu ülke sıralamasında liderliğini koruduğunu söyledi. Diğer mutlu ülkeler arasında Danimarka, İzlanda, İsrail ve Hollanda yer alıyor. Litvanya, 2017’den bu yana 30’dan fazla sıra yükselen ilk yirmideki tek yeni ülke. Afganistan ve Lübnan ise rapordaki en mutsuz iki ülke olmaya devam ediyor. Türkiye ise 106 sırada. Taşfiliz, Türkiye’nin mutluluk skorunun 2022 raporuna göre, 10 yıl önceye göre düştüğünü ve sıralamada bir önceki yıla göre sekiz sıra gerileyerek 112. sırada yer aldığını dile getirdi. Taşfiliz, “Bu yılki sıralaması 106 olarak açıklanan Türkiye’nin sıralaması yükselmiş gibi görünse de 2022’e ait anket verisinin olmadığı, mutluluk skorunun 2020 ve 2021 verileri ortalamasına göre oluşturulduğunu belirtmek gerekli” dedi.

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