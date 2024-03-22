Dünyanın en ölümcül virüsü yayılıyor. Tedavisi yok. Ebolanın kuzeni

Marburg virüsü enfeksiyonu, başlangıçta ateş, baş ağrısı ve kas ağrıları gibi grip benzeri semptomlarla ortaya çıkıyor. Ancak birkaç gün içinde, enfekte kişilerde aşırı kanama, döküntüler, şiddetli uyuşukluk, kan kusma ve ishal gibi ciddi belirtiler gelişebiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, Marburg virüsü, bulaştığı insanların yarısına yakınını öldürebiliyor ve geçmişteki bir salgında enfekte olanların %88'i hayatını kaybetmiş.

Doğal yaşam alanlarının yok edilmesi ve insanların virüs taşıyan hayvanlarla daha yakın temas kurması, Marburg virüsü salgınlarının daha sık yaşanmasına yol açabilir. Bilim insanları, bu durumun salgınları daha yaygın hale getirebileceği konusunda uyarıda bulunuyorlar.

1967'de, Almanya ve Sırbistan'da laboratuvar çalışanları arasında gribe benzer belirtiler görülmeye başladı. Bazı vakalarda, hastalık hemorajik ateşe dönüşerek vücutta aşırı kanama ve morluklara neden oldu. Enfeksiyon daha sonra çalışanların aile üyelerine de sıçradı. 31 kişi enfekte oldu ve 7'si hayatını kaybetti.

Araştırmacılar, Uganda yeşil maymunları üzerinde yapılan çalışmalar sırasında, Afrika'dan getirilen maymunlara yarasaların taşıdığı bir virüsün bulaştığını keşfettiler. Bu, insanlarda kaydedilen ilk Marburg virüsü salgınıydı ve virüs, enfeksiyonların meydana geldiği Marburg kasabasının adını aldı.

Virüs, yarasalardan insanlar dahil diğer primatlara ve domuzlara bulaşabilir. İnsandan insana, doğrudan temas veya kontamine olmuş eşyalar aracılığıyla yayılabilir. Marburg virüsüne yakalanan bir kişinin kanı ve spermi, iyileştikten sonra bile aylarca bulaşıcı olabilir.

2023 yılında, Ekvator Ginesi ve Tanzanya'da iki Marburg salgını yaşandı. Ekvator Ginesi'nde 16 vaka ve 12 ölüm, Tanzanya'da ise 8 vaka ve 5 ölüm rapor edildi. Son on yılda, Gana, Gine ve Uganda'da da salgınlar görüldü.

Marburg salgınlarının sıklığının arttığına dair uyarılarda bulunan bilim insanları, bu durumun insanların daha önce dokunulmamış yaşam alanlarına müdahalesiyle ilgili olabileceğini belirtiyorlar.

Enfekte hayvanların insanlarla temas etme ve virüsü yayma olasılığının yüksek olduğu düşünülüyor.

Marburg virüsüne karşı henüz bir aşı veya özel tedavi bulunmamakla birlikte, enfeksiyondan kurtulmak mümkündür.

Örneğin, Amerikalı Michelle Barnes, 2007 yılında Uganda'dan döndükten sonra tuhaf semptomlar hissetmeye başladı ve hastaneye kaldırıldı. 10 günlük tedavi ve bakımın ardından semptomları azaldı, ancak aylarca devam etti.