Dünyanın en pahalı pizzaları: Değeri tam 43 milyar TL

Satoshi Nakamoto’nun 2009 yılında ortaya çıkardığı Bitcoin, finans dünyasında çığır açan ilk kripto para birimi olarak tarihe geçti. Nakamoto’nun kimliği hâlâ bir sır olsa da, geliştirdiği bu sistem, geleneksel finansal düzenlere meydan okuyarak bugün milyonlarca kişinin ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

10 BİN BITCOIN VE İKİ PİZZA

Bitcoin’in ticari bir araç olarak ilk kullanımı, 2010 yılında programcı Laszlo Hanyecz tarafından gerçekleştirildi. Hanyecz, 10 bin Bitcoin karşılığında iki büyük pizza satın aldı. O dönemde sadece 41 dolar değerinde olan bu işlem, Bitcoin’in bir ödeme yöntemi olarak kullanılabileceğini gösteren önemli bir dönüm noktası oldu.

BUGÜN DEĞERİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Günümüzde bu 10 bin Bitcoin’in değeri 1 milyar 107 milyon doları (43 milyar TL) geçmiş durumda. Ancak Laszlo Hanyecz, bu alışverişten dolayı pişman olmadığını ve Bitcoin’in o dönemdeki potansiyelini ortaya koymanın daha büyük bir anlam taşıdığını ifade ediyor.

BITCOIN PİZZA GÜNÜ

Bu tarihi olay, her yıl 22 Mayıs’ta “Bitcoin Pizza Günü” olarak kutlanıyor. Bu anlamlı gün, Bitcoin’in yalnızca bir yatırım aracı değil, aynı zamanda günlük hayatta kullanılabilen bir ödeme yöntemi olduğunu tüm dünyaya hatırlatıyor.

Laszlo Hanyecz, 2010 yılında bir forumda yaptığı çağrıyla tarihe geçti. 10 bin Bitcoin karşılığında pizza almak istediğini duyuran Hanyecz’in teklifini kabul eden bir kişi, kredi kartıyla pizzaları sipariş ederek ona ulaştırdı. Bu sıradan görünen alışveriş, Bitcoin’in pratik kullanım potansiyelini gözler önüne seren dikkat çekici bir örnek oldu.

100 BİN BITCOIN HARCADIĞINI BELİRTİYOR

Laszlo, yalnızca pizza alışverişi için değil, o dönemde farklı harcamalar için toplamda yaklaşık 100 bin Bitcoin kullandığını açıklıyor.