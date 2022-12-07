7 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu

Dünyada 172 şehir baz alınarak yapılan araştırmaya göre, şehirlerin yaşam maliyetleri raporu belli oldu. Şehirlerdeki kira fiyatları, yeme-içme ücretleri ve enerji ücretleri baz alınarak hazırlanan raporda dünyanın en pahalı şehirleri New York ve Singapur oldu.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 11:36
Takip Et

Dünyanın en pahalı şehirleri New York ve Singapur oldu

Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu
+
Aa
-

Medya takip kurumu Ajans Press, The Economist Intelligence Unit (EIU) kaynaklarından elde edilen verileri inceledi. Buna göre, Ukrayna-Rusya savaşı ve Çin’de devam eden Kovid-19 kısıtlamalarının yaşam maliyet endekslerini ciddi derecede etkilediği görülüyor.

172 şehirde 200 mal ve hizmette 400’ün üzerinde bireysel fiyat noktalarındaki veriler araştırma kapsamı içerisinde yer aldı. Bu çerçevede dünyanın en pahalı şehri unvanını New York ve Singapur paylaştı. İlk 10 içerisinde yer alan dünyanın en pahalı şehirleri sırasıyla Tel Aviv, Hong Kong, Los Angeles, Zürih, Cenevre, San Francisco, Paris ve Kopenhag oldu. Sıralamada yaşam maliyeti açısından en düşük olan şehirler ise Şam, Trablus, Tahran, Tunus, Taşkent, Karaçi, Almatı, Ahmedabad, Chennai ve Cezayir oldu.

2022 YILINDA YAŞAM MALİYETLERİ VE ENFLASYON KONUŞULDU

Ajans Press’in yaşam maliyetleri ile alakalı gerçekleştirdiği medya araştırmasında ise çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Gazete, dergi, TV ve radyo kanallarının yanı sıra internet haber siteleri olmak üzere 15 binin üzerinden kaynağın tarandığı araştırmada, yaşam maliyetleri ve enflasyon 2022’nin en çok konuşulan haber başlığı olduğu tespit edildi. Bu başlık altında medyaya 658 bin 742 haber yansıdı. Yaşam maliyetleri içerisinde en çok bahsi geçen konular kira, gıda, döviz, enerji, ulaşım, sağlık, giyim ve eğitim olarak sıralandı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
1
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
2
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
3
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
4
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
5
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
6
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
7
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Öğrenci servisi devrildi. Yaralılar var
﻿Öğrenci servisi devrildi. Yaralılar var
﻿Öğrenci servisi devrildi. Yaralılar var
﻿Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
﻿Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
﻿Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
﻿Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu
﻿Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu
﻿Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu
﻿Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
﻿Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
﻿Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.