Dünyanın en pahalı yerlerinden Hong Kong bakın asgari ücreti ne kadar artırdı

Editör: Özge Ceren Çimen

Çin'e bağlı özel idare statüsünde olan Hong Kong dünyanın en pahalı yerlerinden bir tanesi olarak biliniyor. Bu sebeple çalışanlar için orada yaşamak ve yaşam standartlarını yakalamak bir hayli zor kabul ediliyor.

Hong Kong hükümetinin ise asgari ücrete yaptığı zam tartışmalara ve öfkeye sebep oldu. Yeni asgari ücret, saatlik 37,5 Hong Kong doları (4,78 $) iken yapılan zamla saatte 40 Hong Kong doları (5,1 $) seviyesine çıkarıldı. Yaklaşık 32 sentlik artış tepkiyle karşılandı.

Yardım kuruluşu Oxfam'ın Hong Kong, Makao ve Tayvan programı direktörü Wong Shek-hung, "Bunun kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Hong Kong'daki temel ihtiyaçları karşılayamıyor" dedi.

İlk olarak 2011 yılında asgari ücret belirleyen Hong Kong'da 2 yılda bir asgari ücret belirlenirken, 2021'de şehrin Covid'den etkilenen ekonomisi nedeniyle önceki oranda donduruldu.