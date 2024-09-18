Dünyanın En Sıra Dışı 10 Hastalığı: Tıbbın Gizli Dünyası

Dünya genelinde pek çok nadir hastalık bulunmakta ve bu hastalıkların birçoğu halk arasında bilinmemektedir. Genetik bozukluklar sonucu ortaya çıkan bu rahatsızlıklar, tıp dünyasında hala birçok bilinmeyeni barındırmakta ve tedavi yöntemleri üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir.

Progeria, Harlequin İktiyozis, Stiff Person Sendromu gibi hastalıklar, hem semptomları hem de nadir olmalarıyla dikkat çeker. İşte bu sıra dışı hastalıklardan bazıları…