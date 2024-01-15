Dünyanın en zengin 5 insanı belli oldu

Oxfam International, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, siyasi ve iş elitlerinin İsviçre'nin Davos kayak merkezinde bir araya gelmesiyle aynı zamana denk gelen küresel eşitsizliklere ilişkin yıllık değerlendirmesinde, dünyanın on yıl içinde ilk trilyonerine sahip olabileceğini söyledi.

Yıllardır Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık toplantısında süper zenginler ile küresel nüfusun çoğunluğu arasındaki artan eşitsizlikleri vurgulamaya çalışan Oxfam, bu farkın koronavirüs pandemisinden bu yana "aşırı yüklendiğini" düşünüyor.

Grup, dünyanın en zengin 5 insanının (Tesla CEO'su Elon Musk , Bernard Arnault ve LVMH lüks şirketi ailesi, Amazon kurucusu Jeff Bezos, Oracle kurucusu Larry Ellison ve yatırım gurusu Warren Buffett ) servetlerinin 2020 yılından bu yana reel olarak yüzde 114 oranında arttığını söyledi.

Oxfam'ın geçici genel müdürü, raporun dünyanın "bölünme on yılına" girdiğini gösterdiğini söyledi.

Amitabh Behar, “İlk beş milyardere sahibiz, onlar servetlerini ikiye katladılar. Öte yandan, neredeyse 5 milyar insan daha da yoksullaştı” dedi.

Behar, bin milyar doları olan bir kişiye atıfta bulunarak, "Çok yakında, Oxfam on yıl içinde bir trilyonere sahip olacağımızı öngörüyor. Yoksullukla mücadele etmek için ise 200 yıldan fazla zamana ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

Birisi trilyon dolarlık bu dönüm noktasına ulaşırsa -ki bu kişi şu anda herhangi bir en zengin insanlar listesinde bile yer almıyor olabilir- petrol zengini Suudi Arabistan ile aynı değere sahip olacak.

Standard Oil'in şöhretinden John D. Rockefeller'ın 1916'da dünyanın ilk milyarderi olduğu yaygın olarak kabul edilir.

Forbes'un rakamlarını kullanan Oxfam'a göre Musk şu anda 250 milyar doların biraz altındaki kişisel servetiyle gezegendeki en zengin insan olarak biliniyor.

Buna karşılık Oxfam, salgından bu yana yaklaşık 5 milyar insanın yoksullaştığını ve dünyanın gelişmekte olan ülkelerinin çoğunun, karantina sırasında daha zengin ulusların sağlayabileceği mali desteği sağlayamadığını söyledi.

Buna ek olarak Oxfam, Rusya'nın Şubat 2022'de enerji ve gıda maliyetlerinin yükselmesine neden olan Ukrayna'yı işgalinin en yoksul ülkeleri orantısız bir şekilde etkilediğini belirtti.

Brezilya'nın bu yıl önde gelen sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülkelerden oluşan Grup 20 zirvesine ev sahipliği yapması nedeniyle Lawson, "Oxfam'ın eşitsizlikler konusunda farkındalık yaratması için iyi bir zaman" olduğunu söyledi. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, gelişmekte olan dünyayı ilgilendiren konuları G20 gündeminin merkezine koydu.

Oxfam, "eşitsizliği ortadan kaldırma" gündeminde dikkate alınması gereken önlemlerin arasında her ülkedeki en zenginlerin kalıcı olarak vergilendirilmesi, büyük şirketlerin daha etkili vergilendirilmesi ve vergiden kaçınmaya karşı yenilenen bir hamlenin yer aldığını söyledi.

Oxfam, en zengin beş milyarderi hesaplamak için Forbes'un Kasım 2023 rakamlarını kullandı. Toplam servetleri Mart 2020'deki 340 milyar dolardan %155'lik nominal bir artışla 869 milyar dolara yükseldi.