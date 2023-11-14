Dünyanın en zengin adamının nişanlısı ile pozları olay oldu

Dünyanın en zengin isimlerinden Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez ile Vogue dergisine verdiği pozlar olay oldu.

Dünyanın en zengin adamının nişanlısı ile pozları olay oldu

Amazon CEO’su dünyaca ünlü milyarder Jeff Bezos (59) ve gazeteci nişanlısı Lauren Sánchez (53) moda dergisi Vogue'un Aralık sayısı için Batı temalı bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Fotoğrafları dünyaca ünlü fotoğrafçı Annie Leibovitz çekti.

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Ancak söz konusu fotoğraflar internette düştükten kısa bir süre sonra eleştiri yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları “rahatsız edici” ve “utanç verici” yorumlarını yaparak düşüncelerini dile getirdi.

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Takipçiler, Vogue’un Instagram’da yaptığı paylaşımın altına, “Bunu görmek istemiyorum”, “Hiçbir fotoğraftan bu kadar rahatsız olmamıştım.”, “Milyarderlerin PR içeriği”, “Gülünç bir fotoğraf. Zenginleri süper kahraman gibi göstermeye gerek yok.”, “Bu şimdiye kadar gördüğüm en utandırıcı 1 numaralı gönderi. Takipten vazgeçiyorum.” şeklinde yorumlar yaptı.

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2018 yılında birlikte olmaya başlayan çift, Ocak 2019’da Bezos’un 25 yıllık eşi MacKenzie Scott’tan boşanması tamamlanıncaya kadar ilişkilerini gizli tuttular. Çift Mayıs 2023’te nişanlandı.


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