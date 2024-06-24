Dünyanın en zengin insanı milyon dolarlık yatını Bodrum'a demirledi. İçinde yok yok

Dünya en büyük teknoloji şirketlerinden Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, Yunanistan tatilinden sonra soluğu Bodrum’da aldı. 4 yıldır birlikte olduğu Lauren Sanchez ile nişanlanmasından sonra süperyatıyla Kissebükü’nde demirleyen Bezos, denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkarttı.

SÜPERYATIN İÇİNDE YOK YOK

Koruma olarak 60 metrelik helikopterli Abeona isimli yatın da eşlik ettiği 500 milyon dolarlık "Koru" isimli süperyat, 127 metre boyunda ve dünyanın en büyük yelkenli yat sıfatına sahip.

Koru'nun teknik özellikleri güvenlikden dolayı paylaşılmasa da, iki helikopter pisti, biri ana süit, 10 VIP süiti, yüzme havuzları, jakuzisi, spa ve spor salonları, sinema salonları olduğu biliniyor.