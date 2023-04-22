Dünyanın en zengin insanının yerine kim geçecek

'Dünyanın en zengin insanı' unvanını geçen yılın sonlarında Elon Musk'ın elinden alan Bernard Arnault, 80'li yıllardan bu yana lüks tüketim denince akla gelen ilk isim. Rakiplerinin "kaşmir giymiş kurt" olarak nitelendirdiği ünlü iş insanı 20 yıl önce hayatını kaybeden yakın arkadaşının hatasını tekrarlamak istemediği için oldukça zor bir karar vermeye çalışıyor.

Dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault, ayda bir kez özel bir öğle yemeği için çocuklarıyla bir araya geliyor. Arnault'nun lüks tüketim ürünleri imparatorluğu LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE'nin Paris'teki merkez binasında gerçekleşen bu öğle yemeği ne eksik ne fazla tam 90 dakika sürüyor.

Arnault'yu yakından tanıyanların The Wall Street Journal'a aktardığına göre, Arnault Yemek öncesi konuşulacak konuların bir listesini çıkarıyor. Masaya oturduğunda ilk olarak bunları tabletinden sesli okuyor. Ardından çocuklarının her birinden bu konulara ilişkin tavsiyeler istiyor. Başlıklar bazen şirketteki bir yöneticiyle bazen de holding bünyesindeki markalardan biriyle ilgili olabiliyor.

Gazeteye konuşan kaynaklara göre, 74 yaşındaki Arnault, uzun yıllardır çocuklarını gelecekte LVMH'nin başına geçecek kişi olmaya hazırlıyor. Geçmişte zaman zaman ayak üstü matematik sınavlarına tabi tutulan çocuklar babalarına iş seyahatlerinde ve önemli müzakerelerde eşlik ediyordu. Bugün ise Arnault, ailenin şirketteki kontrolünü artırırken çocuklarını da önemli yönetici pozisyonlarına getirip, bu lüks imparatorluğunun idaresini devralacak güce kavuşmaları için çalışıyor.

Ne var ki Arnault çocuklarının nüfuzunu artırırken, karşı karşıya olduğu açmazı da derinleştiriyor: Dünyanın en büyük lüks tüketim ürünleri şirketinin yeni CEO'su ve başkanı kim olacak?

Arnault, bugünkü değeri 480 milyar Dolar olarak hesaplanan LVMH'yi rakip lüks şirketlerini bünyesine katıp pek çok moda tasarımcısını kanatları altına alarak inşa etti. Zamanla rakipleri Arnault'yu güçlü içgüdüleri ve zarafeti nedeniyle "kaşmir giymiş kurt" diye anmaya başladı.

BİR KIZI DÖRT DE OĞLU VAR

Arnault'nun en büyük çocuğu olan 48 yaşındaki Delphine, Ocak ayında babası tarafından grubun en büyük ikinci markası Christian Dior'un tepe yöneticiliğine getirildiğinde, moda dünyasındaki birçok kişinin gözünde yarışta bir adım öne geçti.

Delphine'den birkaç hafta önce de 45 yaşındaki kardeşi Antoine ailenin LVMH'deki hisselerini yöneten şirketin CEO'su ilan edilmiş ve Paris çevrelerinde heyecan yaratmıştı.

Arnault'nun ikinci evliliğinden olan üç oğlu da yarışı kıran kırana sürdürüyor. 30 yaşındaki Alexandre, Tiffany & Co.'nun idari başkan yardımcısı. 28 yaşındaki Frederic, Tag Heuer saatlerinin başında. 25 yaşındaki Jean ise Louis Vuitton'un saat biriminin pazarlama ve iş geliştirme direktörü. Üç kardeş de önemli mühendislik fakültelerinden mezun. Zira Bernard Arnault, bugünkü başarısının ardında mühendislik formasyonunu yattığını her fırsatta dile getiriyor.

KENDİ EMEKLİLİK YAŞINI 80'E ÇIKARDI

Arnault, koltuğunu kime devredeceği konusunda ser verip sır vermiyor; sadece liyakate göre karar alacağını söylüyor. Ocak ayında LVMH'nin yıllık bilançosuyla ilgili sunumda gelen bir soru üzerine, yakın zamanda LVMH'nin başkanı ve CEO'sunun emeklilik yaşını 80'e çıkarma kararı aldığını hatırlattı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik yaşını 64'e çıkarma girişimlerine gönderme yaptı.