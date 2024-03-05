Dünyanın en zengin kişisi belli oldu! Elon Musk’ı geride bıraktı

Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en zengin kişisi belli oldu! Elon Musk’ı geride bıraktı
Elon Musk'ı geride bırakarak dünyanın en zengin kişisi Amazon'un kurucusu olan Jeff Bezos oldu. Bezos, 2021 sonbaharında bıraktığı en zengin insan unvanına geri kavuştu.

Dünyaca ünlü bir şirket olan Amazon'un kurucusu Bezos, bir kez daha Elon Musk'u arkasında bırakarak dünyanın en zengin insanı oldu. Bezos 2021 sonbaharından sonra ilk defa Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin zirvesine oturdu. Bloomberg'e göre Bezos'un net serveti 200 milyar dolar iken Musk'ın kişisel serveti 198 milyar dolar, LVMH'nin sahibi Bernard Arnault'unki ise 197 milyar dolar olarak açıklandı. Musk, Arnault ve Bezos, son senelerde piyasalardaki, ekonomideki ve diğer raporlamalardaki değişikliklere bakarak kişisel serveti ölçen sıralamada üst sıralarda yer aldılar.

musk7-0-1431415664.jpg​​​​​​​

Bezos, servetinin çoğunu 1994 yılında Seattle’daki garajında başlattığı e-ticaret markası Amazon'dan kazandı. Ayrıca Blue Origin isimli uzay şirketini kurdu ve Washington Post'un 250 milyon dolara sahibi oldu.

HİSSELERİNİ SATTI

Bezos, Amazon hisselerinin bir kısmını sattığı bir dönemde, resmi olmasa da dünyanın en zengin insanı unvanını geri aldı. Bezos, son haftalarda 8,5 milyar doları aşan bir değerde Amazon hissesi sattı.

Bezos geçen sene ailesine ve bazı Blue Origin operasyonlarına daha yakın olmak için Seattle'dan Miami'ye taşınacağını söyledi. Bireyler için Florida'da gelir veya sermaye kazancı vergisi talep edilmiyor. Diğer yandan Washington eyaleti de zengin bireylere uygulanan vergileri artırdı. Bezos'nun avukatı taşınma sayesinde milyarderin 600 milyon dolar kadar tasarruf etmiş olabileceğini söyledi.

jeff-bezos-elon-muski-gecerek-yeniden-dunyani-en-zengin-kisisi-oldu-cdep.jpg

Son Haberler
ChatGPT’den 2041 tahmini: Alışverişte artırılmış gerçeklik dönemi başlayacak Gündem
ChatGPT’den 2041 tahmini: Alışverişte artırılmış gerçeklik dönemi başlayacak
16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü 5 kişiye çarptı 1 kişi hayatını kaybetti. Annesi ile beraber Mısır'a kaçtı Gündem
16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü 5 kişiye çarptı 1 kişi hayatını kaybetti. Annesi ile beraber Mısır'a kaçtı
Milli takım Macaristan'a gol olup yağdı Spor
Milli takım Macaristan'a gol olup yağdı
Soylu'ya yakınlığıyla biliniyordu. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme Gündem
Soylu'ya yakınlığıyla biliniyordu. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme
Yeşilçam’ın kötü kadını Lale Belkıs bakın nerede ortaya çıktı. Yıllara meydan okuyan efsanenin son hali olay oldu. Vasiyeti şaşırtmıştı Magazin
Yeşilçam’ın kötü kadını Lale Belkıs bakın nerede ortaya çıktı. Yıllara meydan okuyan efsanenin son hali olay oldu. Vasiyeti şaşırtmıştı
Erdoğan'dan Samsun'da şehit olan polis memuru Mutlu'nun ailesine başsağlığı mesajı Gündem
Erdoğan'dan Samsun'da şehit olan polis memuru Mutlu'nun ailesine başsağlığı mesajı
Nur topu gibi bir vergimiz daha oluyor. İlk resmi açıklama geldi Ekonomi
Nur topu gibi bir vergimiz daha oluyor. İlk resmi açıklama geldi