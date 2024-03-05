Dünyanın en zengin kişisi belli oldu! Elon Musk’ı geride bıraktı

Dünyaca ünlü bir şirket olan Amazon'un kurucusu Bezos, bir kez daha Elon Musk'u arkasında bırakarak dünyanın en zengin insanı oldu. Bezos 2021 sonbaharından sonra ilk defa Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin zirvesine oturdu. Bloomberg'e göre Bezos'un net serveti 200 milyar dolar iken Musk'ın kişisel serveti 198 milyar dolar, LVMH'nin sahibi Bernard Arnault'unki ise 197 milyar dolar olarak açıklandı. Musk, Arnault ve Bezos, son senelerde piyasalardaki, ekonomideki ve diğer raporlamalardaki değişikliklere bakarak kişisel serveti ölçen sıralamada üst sıralarda yer aldılar.

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Bezos, servetinin çoğunu 1994 yılında Seattle’daki garajında başlattığı e-ticaret markası Amazon'dan kazandı. Ayrıca Blue Origin isimli uzay şirketini kurdu ve Washington Post'un 250 milyon dolara sahibi oldu.

HİSSELERİNİ SATTI

Bezos, Amazon hisselerinin bir kısmını sattığı bir dönemde, resmi olmasa da dünyanın en zengin insanı unvanını geri aldı. Bezos, son haftalarda 8,5 milyar doları aşan bir değerde Amazon hissesi sattı.

Bezos geçen sene ailesine ve bazı Blue Origin operasyonlarına daha yakın olmak için Seattle'dan Miami'ye taşınacağını söyledi. Bireyler için Florida'da gelir veya sermaye kazancı vergisi talep edilmiyor. Diğer yandan Washington eyaleti de zengin bireylere uygulanan vergileri artırdı. Bezos'nun avukatı taşınma sayesinde milyarderin 600 milyon dolar kadar tasarruf etmiş olabileceğini söyledi.