Dünya'nın geçmişini aydınlatan keşif

Uluslararası bilim insanları ekibi, Dünya'nın mantosundan kaynaklanan uzun bir kaya parçasını çıkartmayı başardı.

Manto kabuğunun hemen altındaki bu katman gezegenin iç kısmının en büyük kısmından alınan ilk örnek.

Bu yüzden onu anlamak bize Dünya'nın daha patlayıcı özellikleri hakkında çok şey söyleyebilir. Neredeyse kesintisiz olan bu 1.268 metrelik manto kayası, 8 Ağustos'ta Science dergisinde yayınlanan bir çalışmada bilim alemine tanıtıldı.

Kayalar, kurtarılan kayalarda ekibin başlangıçta beklediğinden daha kapsamlı bir erime geçmişini ortaya koyuyor.

Kayalar, Dünya'nın mantosundan gelen kayaların Orta Atlantik Sırtı boyunca yüzeye çıktığı deniz tabanının bir bölümü olan tektonik bir pencereden çıkarıldı.

Uluslararası Okyanus Keşif Programı'na bağlı araştırma ekibi, 20'den fazla ülkeden gelen bilim adamlarından oluşuyor.

Okyanus tabanından alınan bu silindirik kaya, kum ve diğer tortu örnekleri gezegenimizin tarihinin bir zaman çizelgesini ortaya koyuyor.

Çekirdek delindiğinden beri, keşif ekibi bileşimlerini, yapılarını ve bağlamlarını daha iyi anlamak için manto kayalarının bir envanterini derliyor.

Manto. Yer kabuğunun altında bulunan ve yarı katı bir yapıya sahip olan katmandır. Peridotit kayasından oluşur ve yüksek sıcaklık ve basınç altında kayalar plastik bir şekilde deforme olabilir. Magmanın kaynağı olarak bilinen manto, 2.900 km kalınlığındadır.