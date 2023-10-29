Dünya'nın göz bebeğinde Cumhuriyet'in 100. yılı. Knidos'ta anlamlı kutlama

YENİÇAĞ/ SEDAT KAYA

Yurdun dört bir yanında Cumhuriyetimizin 100.yılı büyük bir coşku ile kutlanıyor.

Türkiye’nin ve Dünyanın göz bebeği olan Knidos antik kentinde Cumhuriyetin 100. Yılı anlamlı bir şekilde kutlandı.

Arkeologlar, Knidos deniz fenerinin duvarına büyük bir Türk bayrağı koyarak, dron görüntüleriyle bu anı muhteşem bir manzarayla dünyaya duyurdu.

Knidos Kazı ve Araştırmaları ekibi şu açıklamayı yaptı:

"Cumhuriyetimiz 100 yaşında. Güzel vatanımızın nice yüz yıllar yaşaması için tıpkı bir deniz feneri gibi bilimin ışığıyla geçmişe ve geleceğe ışık tutmaya devam edeceğiz. Yaşasın Atatürk, Yaşasın Cumhuriyet"