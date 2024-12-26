Dünyanın ilk katlanabilir OLED ekranlı bilgisayarı gün sayıyor

Lenovo, teknoloji dünyasında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. CES 2025'te tanıtılması beklenen ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, katlanabilir OLED ekranıyla dikkat çekiyor. Güvenilir bir sızıntı kaynağı olan Evan Blass, bu yenilikçi dizüstü bilgisayarın detaylarını gün yüzüne çıkardı.

ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, türünün ilk örneği olarak, kullanıcıların bir tuşa basarak ekran boyutunu 14 inçten 16,7 inçe çıkarmasına olanak tanıyor. Bu özellik, ekranın neredeyse kare şeklinde bir formata dönüşmesini sağlayarak, kullanılabilir ekran alanını yaklaşık %50 oranında artırıyor. Kapalı konumda, esnek OLED panelin alt kısmı laptop kasasına entegre edilerek, cihazın boyutları normal bir 14 inç ultrabook ile aynı kalıyor ve sadece minimal bir kalınlık artışı yaşanıyor.

Ekranın açılıp kapanması için kullanıcıların sadece klavyede belirli bir tuş kombinasyonunu kullanması yeterli. Evan Blass'ın paylaştığı bilgilere göre, bu model Intel Core Ultra 7 işlemci ile donatılmış. Ayrıca, cihazın 32 GB RAM, özel bir AI hızlandırıcı ve Microsoft'un Copilot+ AI özelliklerini desteklediği belirtiliyor. Bu özellikler, Lenovo'nun Intel Lunar Lake teknolojisini ve Intel Core Ultra 7 258V işlemcisini kullandığına işaret ediyor.

YENİ BİR DENEYİM

Intel Core Ultra 7 işlemci, dört performans çekirdeği ve dört verimlilik çekirdeği ile birlikte Intel Arc Graphics 140V ile günlük kullanımda sağlam bir performans sunarken, daha az talepkar oyunları da akıcı bir şekilde çalıştırabilecek yeterlilikte.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable'ın resmi tanıtımının CES etkinliğinde yapılması bekleniyor; ancak şu ana dek fiyat ve satışa çıkış tarihi hakkında bir bilgi paylaşılmış değil. Bu yenilikçi dizüstü bilgisayar, mobiliteyi ve çok yönlülüğü artırarak, kullanıcılar için yeni bir çalışma deneyimi sunmayı hedefliyor.