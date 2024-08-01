Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç atışının sırrını açıkladı

Fransa’nın başkentinde düzenlene Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan’dan oluşan atıcılık takımımız gümüş madalya alarak göğüsleri kabarttı.

Yusuf Dikeç’in ekipmansız bir şekilde atış yaparak gümüş madalya alması Türkiye’nin yanı sıra dünya gündemine oturdu. Öyle ki Dikeç’in atışına dünyaca ünlü Elon Musk yorum yaptı.

Dünya ve sosyal medyanın gündemine oturan Yusuf Dikeç bu atışı nasıl yaptığını 12punto’ya anlattı.

24 yıldır bu sporu yaptığını açıklayan Dikeç, bugün için 24 yıldır çalıştıklarını belirtti.

Avrupa, Akdeniz ve Dünya çapında birincilik madalyası aldığını ifade eden Dikeç sadece olimpiyat madalyasının eksik olduğunu söyledi. Bu sene Brezilya’da dünya birincisi olduğunu aktaran Dikeç Altın madalyayı şanssızlıkla kaçırdıklarını ancak 2028’de almayı hedeflediklerini açıkladı.

Tüm dünyada atış tekniği için konuşulduğunun farkında olduğunu söyleyen Dikeç bu durumun kendilerini mutlu ettiğini anca buradaki başarının bireysel olmadığını, başarının Türk milletine ait olduğunu söyledi.

NEDEN EKİPMANSIZ ÇIKTIĞINI AÇIKLADI

Atış sırasında rakiplerinin aksine hiçbir ekipman almadan bir eli cebinde atış yapan Dikeç bu süreci şu şekilde anlattı:

"Ben tek gözle atamıyorum. İki göz açık atıyorum. Ekipman eksikliği vb. bir durum yok. Ben sadece kullanmak istemediğim için öyle attım. Bazen hakemler soruyor, "atış gözlüğün var mı?

Atış ayakkabın var mı?" diye, "yok ben doğal atıcıyım" diyorum ve gülüyorlar tabi"