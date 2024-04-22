Dünyanın sonunu getirebilir. NASA’nın fizikçisi açıkladı

Kaynak: TRT Haber
Dünyanın sonunu getirebilir. NASA’nın fizikçisi açıkladı
Eski NASA bilim insanı, Elon Musk’ın Starlink uydularının Dünya’ya olan etkilerine ilişkin kritik uyarılarda bulundu.

Eski bir NASA fizikçisi, Elon Musk’ın Starlink gibi mega uydu ağlarının, Dünya’nın manyetosferini bozabileceğini iletti ve Dünya’nın manyetik alanını aşındırıp tüm insanlığı yavaş yavaş zehirleyebileceği ve kozmik ışınlara maruz bırakabileceği konusunda uyardı.

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Doktor Sierra Solter-Hunt, söz konusu uyduların, her saat başında 1,3 tondan fazla uydu kalıntısı ile Dünya atmosferini yaktığını, yörüngede metal bir "iletken parçacık" tabakası oluşturduğunu öne sürdü.

Mart ayında, gökbilimcilerin yaptığı son tahmine göre, şimdilerde yörüngede 5 bin 504 Starlink uydusu mevcut ve bu uyduların 5 bin 442'si çalışır durumda. On binlerce uydunun daha fırlatılması bekleniyor.

b392a2e3c73787d60a3b739cff311c59.jpgMARS’IN KADERİNİ YAŞAYABİLİR

Eski NASA fizikçisi Solter-Hunt, bu uydulardan gelen parçaların, Dünya atmosferinin manyetik alanını bozabileceğini ya da hapsedebileceğini ifade etti. Bu durumun gerçekleşmesinin "ekstrem bir durum" olduğunu belirten Solter-Hunt, böyle bir metal tozu tabakasının Mars ve Merkür'ün kaderlerine benzer bir atmosferik aşınmaya sebep olabileceğini kaydetti.

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