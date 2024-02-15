Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi ünvanı el değiştirdi. Japonya yerini o ülkeye kaptırdı

Kaynak: Euronews
Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi ünvanı el değiştirdi. Japonya yerini o ülkeye kaptırdı
Japonya, dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi unvanını, Avrupa’nın en büyük ekonomik gücü Almanya’ya kaptırdı.

Almanya, dünya ekonomisinin üçüncü sırasına yükselerek Japonya'yı geçti. Resmi verilerde, 2023 yılında Japonya'nın gayrisafi yurtiçi hasılası 4,2 trilyon dolar iken, Almanya'nınki 4,5 trilyon dolar olarak kayıtlara geçti.

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Gelecek on yıl içinde ise Hindistan'ın hem Japonya'yı hem de Almanya'yı geçmesi düşünülüyor.

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JAPONYA DEĞER KAYBETTİ

Uzmanların fikrine göre, Japonya'nın dördüncü sıraya düşmesinde, Alman ekonomisinin Japonya'dan daha iyi performans sergilemesinden çok, Japon para birimi yenin dolar karşısında hızla değer kaybetmesinin etkisi var. Japon para birimi, ABD doları karşısında 2022 ve 2023 yıllarında neredeyse beşte bir oranında, geçen yıl ise yaklaşık yüzde 7 oranında değer kaybına uğradı.

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Almanya'nın büyük ölçüde ihracata bağımlı üreticileri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası yükselen enerji fiyatlarından büyük ölçüde olumsuz etkilendi. Avrupa'nın en büyük ekonomisi, Euro Bölgesi'nde faiz oranlarının yükseltilmesi, bütçe belirsizliği ve kalifiye işgücündeki kronik sorunlar sebebiyle zorlu bir döneme şahit oldu.

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