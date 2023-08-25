Dünyayı alarma geçiren yeni kabus Eris varyantının belirtileri belli oldu

ABD ve Avrupa ülkelerinde hızla yayılan ve dünyayı alarma geçiren Covid-19'un Eris varyantının belirtileri belli oldu.

Dünyayı alarma geçiren yeni kabus Eris varyantının belirtileri belli oldu

Dünya genelinde yaklaşık 7 milyon kişinin ölümüne neden olan Covid-19'un yeni varyantı endişeye neden oldu.

Son günlerde Omicron varyantının bir alt varyantı olan Eris, hızla yayılmaya başladı.

Uzmanından Erisin belirtileriyle ilgili açıklama geldi.

Erisin belirtileri şu şekilde açıklandı:

“Boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, kuru öksürük, baş ağrısı ve kas ağrısı”

DSÖ'DEN ERİS RAPORU

DSÖ, 9 Ağustos'ta Eris varyantına ilişkin bir rapor yayımlamıştı.

Rapora göre, önceden "gözlem altındaki varyant" olan ve statüsü "izlenmesi gereken varyant" olarak değiştirilen Eris'in yaygınlığında istikrarlı bir artış olduğu belirtilmiş, 7 Ağustos itibarıyla 51 ülkeden 7 binin üzerinde numune paylaşılmıştı.

Mevcut kanıtlara dayanarak Eris'in oluşturduğu halk sağlığı riski, diğer mevcut Covid-19 varyantlarının riskine benzer şekilde "küresel düzeyde düşük" olarak değerlendirilmişti.

Eris'in, özelliklerine bağlı olarak küresel olarak yayılabileceği ve vakalarda artışa neden olabileceği de kaydedilmişti.

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