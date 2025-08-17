Duolingo CEO’su yanlış anlaşıldığını iddia etti

Dil öğrenme uygulaması Duolingo, bu yıl yapay zekâya ağırlık veren stratejisiyle gündeme oturmuştu. Şirketin kurucusu ve CEO’su Luis von Ahn’ın “Duolingo artık AI öncelikli bir şirket olacak” sözleri, kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve insan çalışanların işten çıkarılabileceği yönünde eleştirilere neden olmuştu.

Von Ahn, The New York Times’a verdiği röportajda sözlerinin bağlamından koparıldığını belirterek, “Şirket içinde bu açıklama tartışma yaratmadı. Ancak dışarıdan bakıldığında bazıları sadece kâr amacı güdüldüğünü veya insan çalışanların yerini AI’ın alacağını düşündü. Oysa böyle bir niyetimiz yoktu” dedi.

ÇALIŞAN ÇIKARMA İDDİALARINA NET YANIT

Von Ahn, şirketin hiçbir zaman tam zamanlı çalışanlarını işten çıkarmadığını ve böyle bir planlarının da olmadığını vurguladı. Öte yandan, eleştirilerin odağındaki bağımsız sözleşmeli çalışanlarla ilgili olarak, “Kuruluşumuzdan bu yana ihtiyaçlara göre zaman zaman sözleşmeli iş gücünde artış veya azalma oldu. Bu, normal bir süreç” ifadelerini kullandı.

Duolingo’nun, kullanıcı sayısı ve gelir açısından son dönemde büyümesini sürdürdüğü biliniyor. Eleştirilerin şirketin mali performansı üzerinde ciddi bir etki yaratmadığı da dikkat çekiyor.

HER CUMA AI DENEY GÜNÜ

Tartışmalara rağmen, Duolingo yönetimi yapay zekânın geleceğine güçlü şekilde inanıyor. Şirket, her Cuma sabahı çalışanların AI üzerine denemeler yapmasına özel zaman ayırıyor. Von Ahn bu uygulamayı esprili bir dille “f-r-AI-days” olarak adlandırsa da kelimenin telaffuzunun kendisini bile zorladığını söyledi.

Bu yaklaşım, Duolingo’nun yapay zekâyı yalnızca iş süreçlerinde değil, aynı zamanda çalışanların yaratıcılığını destekleyen bir araç olarak konumlandırmak istediğini gösteriyor.

DUOLİNGO’NUN AI VİZYONU

Duolingo, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya ulaşan platformuyla dil öğrenme alanında öne çıkıyor. Şirketin AI yatırımlarının, kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimlerini geliştirmek, hataları daha hızlı tespit etmek ve kullanıcıların motivasyonunu artırmak için kullanılacağı belirtiliyor.

Von Ahn’ın açıklamaları, AI’ın şirketlerdeki rolü üzerine küresel çapta süren tartışmalara da ışık tutuyor. İnsan emeğinin geleceği ve yapay zekânın iş gücüyle ilişkisi, teknoloji şirketlerinin en sık karşılaştığı sorular arasında yer almaya devam ediyor.