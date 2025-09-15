Duplantis 14. kez dünya rekoru kırdı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Duplantis 14. kez dünya rekoru kırdı!

Armand Duplantis, Tokyo'daki Dünya Atletizm Şampiyonası finalinde kariyerinde 14. kez dünya rekorunu kırdı ve 6.30 metreyi geçen ilk atlet oldu.

Armand Duplantis, kariyerinde 14. kez sırıkla atlamada dünya rekoru kırdı.

basliksiz-1-0001-aa-20250915-39121118-39121108-world-athletics-championships-tokyo-2025.jpg

ÇITAYI REKOR SEVİYEYE ÇIKARDI

Tokyo'da düzenlenen Dünya Şampiyonası finalinde İsveçli sporcu, tarihte 6,30 metrede çıtayı aşan ilk sporcu oldu.

basliksiz-1-0002-aa-20250915-39121118-39121109-world-athletics-championships-tokyo-2025.jpg

DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA ÜST ÜSTE 3. ALTIN MADALYA

Duplantis, 2023'te Budapeşte'de ve 2022'de Oregon'da elde ettiği zaferlerin ardından üst üste 3. kez Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Son Haberler
Gürsel Tekin'den Kurultay davası yorumu!
Gürsel Tekin'den Kurultay davası yorumu!
Türkiye’de çocuk adaletine Avrupa modeli tartışması! Avukat Burak Evci'den çarpıcı değerlendirme
Türkiye’de çocuk adaletine Avrupa modeli tartışması! Avukat Burak Evci'den çarpıcı değerlendirme
3 kız kardeşin kurduğu So’Rice, pirinç özünü cilt bakım rutinlerine dahil etti
3 kız kardeşin kurduğu So’Rice, pirinç özünü cilt bakım rutinlerine dahil etti
FIFA'dan milli takımı etkileyecek değişiklik!
FIFA'dan milli takımı etkileyecek değişiklik!
Saruhan Holding, Zuchex Fuar’ında 20’nin üzerinde yenilikçi teknolojiyi tanıttı
Saruhan Holding, Zuchex Fuar’ında 20’nin üzerinde yenilikçi teknolojiyi tanıttı