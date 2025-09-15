Duplantis 14. kez dünya rekoru kırdı!

Armand Duplantis, kariyerinde 14. kez sırıkla atlamada dünya rekoru kırdı.

ÇITAYI REKOR SEVİYEYE ÇIKARDI

Tokyo'da düzenlenen Dünya Şampiyonası finalinde İsveçli sporcu, tarihte 6,30 metrede çıtayı aşan ilk sporcu oldu.

DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA ÜST ÜSTE 3. ALTIN MADALYA

Duplantis, 2023'te Budapeşte'de ve 2022'de Oregon'da elde ettiği zaferlerin ardından üst üste 3. kez Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.