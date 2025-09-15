Duplantis 14. kez dünya rekoru kırdı!

Armand Duplantis, kariyerinde 14. kez sırıkla atlamada dünya rekoru kırdı.
ÇITAYI REKOR SEVİYEYE ÇIKARDI
Tokyo'da düzenlenen Dünya Şampiyonası finalinde İsveçli sporcu, tarihte 6,30 metrede çıtayı aşan ilk sporcu oldu.
DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA ÜST ÜSTE 3. ALTIN MADALYA
Duplantis, 2023'te Budapeşte'de ve 2022'de Oregon'da elde ettiği zaferlerin ardından üst üste 3. kez Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
????ARMAND DUPLANTIS'TEN YENİ DÜNYA REKORU— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 15, 2025
????????İsveçli sırıkla atlamacı, Tokyo'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 6.30 atlayarak yeni bir rekora imza attı. pic.twitter.com/8IQfZv7HAz