"Dur" ihtarına uymadı 1’i polis 2 kişiyi yaraladı

Düzce’de şüpheli bir aracın kovalanması esnasında kaçan sürücü 2’si polis arabası olmak üzere 5 araca ve 1 elektrikli bisiklete çarptı. Şahıs aracı olay yerinde bırakıp yeşil alana girip kaçtı.