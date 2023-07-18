"Dur" ihtarına uymadı 1’i polis 2 kişiyi yaraladı

Düzce’de şüpheli bir aracın kovalanması esnasında kaçan sürücü 2’si polis arabası olmak üzere 5 araca ve 1 elektrikli bisiklete çarptı. Şahıs aracı olay yerinde bırakıp yeşil alana girip kaçtı.

KAYNAK: İHA
"Dur" ihtarına uymadı 1’i polis 2 kişiyi yaraladı

Olay İstanbul Caddesi Melen Su Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli olan bir otomobili takibe aldı. Şahıs takip edildiğini anlayınca ara sokaklara girip kaçmaya başladı.

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Yaklaşık 10 kilometre boyunca kaçan şahıs, Melen Su Park yolu üzerinde park halindeki 3 araca ve seyir halinde olan 1 elektrikli bisiklete çarptı.

Bu esnada aracı durdurmaya çalışan 2 polis aracı ve yol kenarında aracı durdurmaya çalışan Polis Memuru Murat Çakır’a çarptı.

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Şüpheli şahıs daha sonra önü sivil polislerce kesilince, aracı bırakıp yeşil alana girerek gözlerden kayboldu.

1'İ POLİS 2 KİŞİYİ YARALADI

Şüpheli şahsın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Bölgeye çağırılan sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansta yaptıkları kalp masajı ile hayata döndürdü.

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"Dur" ihtarı yapan polis memuru Murat Çakır, bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, kaçan şahıslar bölgede didik didik aranıyor.

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