Dur ihtarına uymadı. Araçtan 5 kaçak göçmen çıktı

Kaynak: İHA
Dur ihtarına uymadı. Araçtan 5 kaçak göçmen çıktı

Osmaniye'de polis ekiplerinin fiziki takip sonucu peşine düştüğü ve dur ihtarında bulunduğu bir araçta 5 kaçak göçmen çıktı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü personelleri tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda, polis uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayan ve görevli polis memurunun üzerine otomobil sürüp kaçan Abd E.’nin kullandığı araca fiziki takip sonunda kapanla durduruldu. Arabada yapılan denetimde 5 kaçak göçmen yakalandı. Ekiplerin incelemesinde, yakalanan sığınmacıların 1 hafta önce yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı belirlendi.
Göçmenleri batı illerine taşıyan araç sürücüsü yabancı uyruklu Abd E., göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı. Olayda kullanılan 1 araca da el konuldu. 5 kaçak göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

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