Dur ihtarına uymadı. Silahlı şüpheli yaralı yakalandı

Kaynak: İHA
Dur ihtarına uymadı. Silahlı şüpheli yaralı yakalandı
Şanlıurfa'da ekiplerin "dur" ihtarına uymayan silahlı kişi mahalle bekçisi tarafından ayağından vuruldu.

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Demir İzzet Caddesi üzerinde meydana geldi.

Mahalle bekçileri elinde tabanca olan bir şüpheliyi durdurarak aramak isteyerek "Dur" ihtarında bulundu.

Kaçan şüpheli, iddialara göre silahla bekçilere ateş açtı. Bu durum üzerine bekçiler şüpheliyi bacağından vurdu. Silahlı şüpheli yaralı yakalanınca polis gözetiminde ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YOLDAN GEÇEN BİR KİŞİ DE YARALANDI

İddialara göre yoldan geçen bir şüpheli de kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan seken kurşun sonucu yaralandı.

Yaralı olay yerinden çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

aw114853-06.jpg

Son Haberler
Plakalar tek tek sökülecek. Artık araç plakaları böyle olacak. Arabası olanlar dikkat Otomotiv
Plakalar tek tek sökülecek. Artık araç plakaları böyle olacak. Arabası olanlar dikkat
Patlangıç hangi hastalığa iyi gelir Şifalı Bitkiler
Patlangıç hangi hastalığa iyi gelir
Patates hangi hastalıklara iyi gelir Şifalı Bitkiler
Patates hangi hastalıklara iyi gelir
Kabuğu daha mı yararlı? Şifalı Bitkiler
Kabuğu daha mı yararlı?
Ayağa sağlık veren besinler hangileri Şifalı Bitkiler
Ayağa sağlık veren besinler hangileri
Evde şifalı çayınızı nasıl hazırlamalısınız? Şifalı Bitkiler
Evde şifalı çayınızı nasıl hazırlamalısınız?
Lucas Torreira Devrim Özkan aşkı bitti Spor
Lucas Torreira Devrim Özkan aşkı bitti