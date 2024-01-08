Dur ihtarına uymadı. Silahlı şüpheli yaralı yakalandı

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Demir İzzet Caddesi üzerinde meydana geldi.

Mahalle bekçileri elinde tabanca olan bir şüpheliyi durdurarak aramak isteyerek "Dur" ihtarında bulundu.

Kaçan şüpheli, iddialara göre silahla bekçilere ateş açtı. Bu durum üzerine bekçiler şüpheliyi bacağından vurdu. Silahlı şüpheli yaralı yakalanınca polis gözetiminde ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YOLDAN GEÇEN BİR KİŞİ DE YARALANDI

İddialara göre yoldan geçen bir şüpheli de kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan seken kurşun sonucu yaralandı.

Yaralı olay yerinden çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.