Dur ihtarına uymadı traktörle polisten kaçtı. Yok böyle kovalamaca

Manisa Turgutlu’da meydana gelen olayda, bir uygulama noktasındaki polis ekipleri, bir traktörü durdurmak istedi. Sürücünün “dur” ihtarına uymayıp yoluna devam etmesi üzerine polis ekipleri traktörü takibe aldı. Uzun bir süre boyunca devam eden ve bazı zamanlar yolun dışarısına taşan kovalamaca sonucunda, sürücü E.Ç., gözaltına alındı.

Ehliyetsiz olduğu öğrenilen E.Ç., trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Sürücüye, 44 bin lira idari para cezası uygulanırken, polis ekipleriyle traktör arasındaki kovalamaca, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.