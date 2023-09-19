'Dur' ihtarına uymayan araçtan 13 kaçak göçmen çıktı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan bir araçtaki 13 kaçak göçmen, polisin takibi sonucu yakalandı.

KAYNAK: DHA
'Dur' ihtarına uymayan araçtan 13 kaçak göçmen çıktı

Göçmenlerin Yunanistan’a kaçmak için lastik bot ve benzin getirdikleri ortaya çıktı.

Polis Takibiyle Durduruldu

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde yaptığı uygulamada saat 01.30 sıralarında şüphe üzerine 06 DJ 7587 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Ancak araç sürücüsü ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis, aracı kovalamaca sonucu durdurmayı başardı. Bu sırada araçtan inen kaçak göçmenler araziye dağılarak kaçmaya çalıştı. Polis, 7 göçmeni yakaladı. Araçtakilerle birlikte toplam 13 kaçak göçmen gözaltına alındı.

Yunanistan’a Kaçacaklardı

Gözaltına alınan kaçak göçmenlerin 8’inin Filistin, 4’ünün Suriye ve 1’inin de Ürdün uyruklu olduğu belirlendi. Araçta yapılan aramada dolu benzin bidonu, 1 şişme lastik bot ve çeşitli yaşamsal malzeme ele geçirildi. Aracın kim tarafından kullanıldığının ise yapılacak incelemenin ardından belli olacağı bildirildi.

Kaçak göçmenlerin polisteki ifadelerinde organizatörlere kişi başı 2 bin 590 dolar para ödedikleri ve Kuşadası’nda yanlarındaki lastik bot ile Yunanistan’a kaçacakları söyledikleri öğrenildi. Kaçak göçmenler, polisteki işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

4a45cc23fd7907731303bdfbc8aec062.jpg

4c6adb6354c6c9fdc187e6c8267a0765.jpg

29fa49222b49da5800c753bbbec02be8.jpg

51f1a72c2e87ad6860fad01804200fa7.jpg

ecefad32959dae6ed03476403cd8d6dc.jpg

4d743545070bad8760b58cc3c398eb1d.jpg

Öne Çıkanlar
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Son Haberler
Özgür Özel: Muhalefetin sorunu ittifak siyaseti Güncel
Özgür Özel: Muhalefetin sorunu ittifak siyaseti
Milan evinde yenişemedi. Newcastle United siftah yaptı Spor
Milan evinde yenişemedi. Newcastle United siftah yaptı
Leipzig Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı Spor
Leipzig Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı
Çebi antrenmanı takip etti. Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü Spor
Çebi antrenmanı takip etti. Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü
Azerbaycan işgalci Ermenileri vurdu Erivan karıştı Dünya
Azerbaycan işgalci Ermenileri vurdu Erivan karıştı
Almanya'nın patronu Nagelsmann oluyor. Kuntz umduğunu bulamadı Spor
Almanya'nın patronu Nagelsmann oluyor. Kuntz umduğunu bulamadı
Avrupa Borsaları Merkez Bankalarını Bekliyor Ekonomi
Avrupa Borsaları Merkez Bankalarını Bekliyor