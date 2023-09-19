'Dur' ihtarına uymayan araçtan 13 kaçak göçmen çıktı

Göçmenlerin Yunanistan’a kaçmak için lastik bot ve benzin getirdikleri ortaya çıktı.

Polis Takibiyle Durduruldu

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde yaptığı uygulamada saat 01.30 sıralarında şüphe üzerine 06 DJ 7587 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Ancak araç sürücüsü ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis, aracı kovalamaca sonucu durdurmayı başardı. Bu sırada araçtan inen kaçak göçmenler araziye dağılarak kaçmaya çalıştı. Polis, 7 göçmeni yakaladı. Araçtakilerle birlikte toplam 13 kaçak göçmen gözaltına alındı.

Yunanistan’a Kaçacaklardı

Gözaltına alınan kaçak göçmenlerin 8’inin Filistin, 4’ünün Suriye ve 1’inin de Ürdün uyruklu olduğu belirlendi. Araçta yapılan aramada dolu benzin bidonu, 1 şişme lastik bot ve çeşitli yaşamsal malzeme ele geçirildi. Aracın kim tarafından kullanıldığının ise yapılacak incelemenin ardından belli olacağı bildirildi.

Kaçak göçmenlerin polisteki ifadelerinde organizatörlere kişi başı 2 bin 590 dolar para ödedikleri ve Kuşadası’nda yanlarındaki lastik bot ile Yunanistan’a kaçacakları söyledikleri öğrenildi. Kaçak göçmenler, polisteki işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.