‘Dur’ ihtarına uymayan avukatın neden kaçtığı ortaya çıktı

Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunda, polis kontrol noktasında şok bir olay yaşandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, avukat Ö.C.’nin kullandığı otomobili ‘dur’ ihtarı yaptı. Kovalamaca sonrası yakalanan avukatın yola attı paketten uyuşturucu çıktı.

Olay, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolundaki polis kontrol noktasında meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, avukat Ö.C.'nin kullandığı otomobili kontrol noktasında durdurmak istedi. Ancak Ö.C. polisin "Dur" ihtarına uymayarak gaza bastı. Kontrol noktasındaki güvenli kamerasına da yansıyan olayda Ö.C., kendisine engel olmak isteyen bir polis memuruna çarparak kaçarken, araçtan da dışarıya bir paket attı.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polisin takibiyle Ö.C. yakalanarak gözaltına alınırken, attığı pakette ve evinde yapılan aramada 141.68 gram uyuşturucu ile 9 sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ö.C., nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

