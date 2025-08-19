"Dur" ihtarına uymayan kamyonet polisi alarma geçirdi! Barikat kurulan araca çarptı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bursa İznik’te yaşanan bir olay film sahnelerini aratmadı. ‘Dur’ ihtarına uymayan bir kamyonet üzerine alarma geçen polis, bütün yolları kapattı. Bir sokağa giren kamyonunun önüne polis aracını barikat olarak konuldu. Kamyonet polis aracına çarparak durduruldu.

Olay, saat 21.30 sıralarında Selçuk Mahallesi Selçuk Sokak'ta meydana geldi. Bölgede devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri 16 APK 680 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü Ali Efe Ç., kaçmaya başladı.

Yaklaşık 10 kilometre süren takibin ardından Selçuk Mahallesi Selçuk Sokak üzerinde kamyonet, önünü kesen polis aracına çarptı. Kazada yaralanan olmazken yakalanan kamyonet sürücüsü Ali Efe Ç., gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

