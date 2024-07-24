"Dur" ihtarına uymayarak kaza yaptı gerçekler sorguda ortaya çıktı

Kaynak: İHA
"Dur" ihtarına uymayarak kaza yaptı gerçekler sorguda ortaya çıktı

Kayseri, Melikgazi'de meydana gelen bir olayda, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp kaçan bir otomobilin kaza yapması sonucu, araçtaki iki kişi yakalandı.

Olay, Mimarsinan bölgesinde gerçekleşti; şüpheli tavırları nedeniyle polisin durdurma girişiminde bulunduğu 07 GU 777 plakalı araçtaki şahıslar, emniyet güçlerinin 'dur' çağrısına aldırış etmeksizin kaçışa geçti. Yaklaşık altı kilometrelik bir takibin ardından Hacı Arif Bey Caddesi'nde kaza yapan otomobil, ancak bu şekilde durdurulabildi.

Araç içerisinde bulunan ve polis tarafından sorgulanan iki şahıstan birinin, uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılar, adli işlemler için emniyet müdürlüğüne sevk edildi.

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