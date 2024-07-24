"Dur" ihtarına uymayarak kaza yaptı gerçekler sorguda ortaya çıktı

Olay, Mimarsinan bölgesinde gerçekleşti; şüpheli tavırları nedeniyle polisin durdurma girişiminde bulunduğu 07 GU 777 plakalı araçtaki şahıslar, emniyet güçlerinin 'dur' çağrısına aldırış etmeksizin kaçışa geçti. Yaklaşık altı kilometrelik bir takibin ardından Hacı Arif Bey Caddesi'nde kaza yapan otomobil, ancak bu şekilde durdurulabildi.

Araç içerisinde bulunan ve polis tarafından sorgulanan iki şahıstan birinin, uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılar, adli işlemler için emniyet müdürlüğüne sevk edildi.