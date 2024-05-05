Durdurulan araç uyuşturucu deposu çıktı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda, Balıkesir merkezindeki uygulama noktasında durdurulan bir araç üzerinde operasyon düzenlendi.

Araçta yapılan detaylı aramada, çeşitli bölmelere gizlenmiş halde 222 gram sentetik kannabinoid, 30 gram metamfetamin, 30 adet ecstasy hap, 1,87 gram kokain, bir uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ve bir uyuşturucu madde öğütücü aparat bulundu.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli ise gözaltına alındı ve gerekli tahkikat başlatıldı.