Durdurulan araçtan kaçak göçmenler çıktı

Kaynak: DHA
Durdurulan araçtan kaçak göçmenler çıktı

Van'ın Erciş ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu araçta 10 kaçak göçmen yakalandı.

Van'ın Erciş ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu araçta Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı, sürücü F.N.S., gözaltına alındı.

Erciş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van-Ağrı kara yolundaki Balık Bendi uygulama noktasında, 34 ERV 449 plakalı kapalı kasa minibüsü durdurdu. Polis ekipleri, sürücü F.N.S.'nin aracında yaptığı kontrollerde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, sürücü F.N.S. ise gözaltına alındı.

Durdurulan araçtan kaçak göçmenler çıktı

Durdurulan araçtan kaçak göçmenler çıktı

Durdurulan araçtan kaçak göçmenler çıktı

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