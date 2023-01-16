Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da durdurularak arama yapılan yolcu otobüsünde bin gram esrar maddesi ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çerçevesinde bir yolcu otobüsü durdurularak arama yapıldı.

Yapılan aramada, valiz içerisinde bir paket halinde bin gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



(Kaynak: İHA)